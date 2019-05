F1 Williams | Kubica | «Remiamo tutti nella stessa direzione»

Formula 1 - brutto incidente per Kubica in qualifica a Baku : il polacco distrugge la Williams contro le barriere [VIDEO] : Proprio al termine del Q1 delle qualifiche di Baku, Kubica finisce a muro causando la prima bandiera rossa di giornata brutto incidente per Robert Kubica alla fine della Q1 delle qualifiche del Gp di Baku, il polacco distrugge la sua Williams nella zona del castello finendo contro le barriere. Un errore chiaro quello del driver di Cracovia, che prima sfiora il muro con l’anteriore sinistra per poi andare a sbattere senza poter far ...

Formula 1 - la Williams rischia di cambiare proprietario : tremano i sedili di Kubica e Russell : L’imprenditore russo Mazepin avrebbe in mente di rilevare la scuderia di Grove, così da permettere al figlio di arrivare finalmente in Formula 1 La situazione della Williams è sempre più complicata, sia dal punto di vista economico che sportivo. L’era Paddy Lowe ha definitivamente affossato la scuderia di Grove, che staziona tristemente in fondo al gruppo lontanissima dai propri avversari. photo4/Lapresse Robert Kubica e George ...

F1 Williams - Kubica : «La mia macchina non ha tenuta» : ROMA - Il ritorno in Formula 1 è stato molto più difficile di quanto previsto. Robert Kubica ha chiuso all'ultimo posto tutti e tre i Gran Premi disputati dall'inizio della stagione. Nell'ultimo, in ...

F1 Williams - Kubica : «Rispetto allo scorso anno più facile migliorare» : ROMA - Robert Kubica punta a migliorare al più presto le sue prestazioni, nella stagione del suo ritorno in F1. Il pilota polacco alla guida della Williams ha collezionato due ultimi posti in ...

F1 Williams - Kubica : «L'anno scorso era peggio» : ROMA - Il ritorno di Robert Kubica in F1 non è stato dei più esaltanti, con il pilota polacco alla guida della Williams che ha collezionato due ultimi posti in Australia e Bahrain, superato anche dal ...

Formula 1 - Kubica non le manda a dire alla Williams : “in questo momento sto facendo il passeggero” : Il pilota polacco si è lamentato delle prestazioni della sua Williams, nettamente la peggior monoposto in griglia in questo momento Robert Kubica sembra già aver perso la pazienza dopo due gare di questo Mondiale 2019 di Formula 1, a causa delle condizioni in cui versa la Williams. La monoposto della scuderia di Grove assomma in sè numerosi problemi, tra cui quelli relativi alla scarsa velocità di punta che non permette al polacco di ...

F1 – George Russell alza la cresta : “non mi interessa lottare solo con Kubica. Voglio migliorare la Williams” : George Russell non si accontenta dello stato attuale della sua Williams: il rookie della scuderia americano vuole giocarsi posizioni migliori con gli altri piloti, non solo le ultime due contro Kubica Esordio stagionale non di certo esaltante per la Williams che, sul circuito di Melbourne, ha raccolto un 16° posto con Russell e un 17° posto con Kubica, ovvero le ultime due posizioni disponibili prima dei ‘non classificati’. ...

F1 Williams - Kubica : «Non ho nessun rimpianto» : ROMA - Il suo rientro in griglia, dopo otto anni di assenza, non è stato proprio il massimo. Robert Kubica, con la sua Williams, è partito in ultima fila e subito dopo ha mandato in pezzi l'ala ...

F1 Williams - Kubica : «Sono comunque felice del ritorno» : ROMA - È tornato nel Circus dopo otto anni di assenza, ma il suo rientro non è stato proprio il massimo. Robert Kubica, con la sua Williams, è partito in ultima fila e subito dopo ha mandato in pezzi ...

F1 - le difficoltà della Williams non spaventano Kubica : “non rimpiango affatto di essere tornato” : Il pilota polacco ha sottolineato di non essersi affatto pentito di avere accettato l’offerta della Williams Le difficoltà palesate nei test di Barcellona si sono protratte fino in Australia, la Williams ha chiuso in fondo al gruppo il Gp di Melbourne, staccatissima rispetto agli altri team. Una situazione davvero complicatissima per la scuderia di Grove, che si prepara a vivere una stagione da horror. AFP/LaPresse Nonostante il ...

F1 Williams - Kubica : «Ho sperato in questo momento» : MELBOURNE - Momenti di grande emozione per il ritorno di Robert Kubica in F1. Domenica si corre il Gp di Australia, prima gara della stagione e nel circus si rivede il pilota polacco, alla guida di ...

F1 Williams - Kubica : «Ho sempre sognato il ritorno» : MELBOURNE - Lacrime e applausi per il ritorno di Robert Kubica in F1. Domenica si corre il Gp di Australia, prima gara della stagione e nel circus si rivede il pilota polacco, alla guida di una ...