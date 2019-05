Europee | Orbán ritira il sostegno alla candidatura di Weber | “Ha offeso gli ungheresi” E

Europee - Berlusconi : 'Il Ppe lasci la sinistra e si allei con Orban e Salvini' : 'Per cambiare l'Ue bisogna cambiare le alleanze e per fare questo è chiaro che dovrò essere presente'. Così Silvio Berlusconi lasciando il San Raffaele di Milano dove è stato ricoverato la scorsa ...

Elezioni Europee - Roberto Fico : “Orban fa politica anti europeista e anti italiana” : Il presidente della Camera Roberto Fico intervenendo al Festival della Tv e dei nuovi media, ha risposto alle domande del direttore di Fanpage.it Francesco Piccinini: ""La Libia non è un porto sicuro, non è uno Stato sicuro. È gestita da mercenari. Pensare che sia un porto sicuro è una boutade enorme".Continua a leggere

L'asse tra Salvini e Orban per le elezioni Europee : Matteo Salvini e Viktor Orban stringono un 'patto' pre-voto per fare pressing sul Partito popolare europeo affinché abbandoni l'alleanza coi Socialisti e volga lo sguardo a destra. Accolto come un "eroe" (parole di Orban), il ministro dell'Interno italiano si è trasferito in elicottero al confine con la Serbia, appena atterrato a Budapest. Lì lo attendeva il primo ministro ungherese che lo ha accompagnato nella visita sulle torri ...

Elezioni Europee : cinque falsi miti fra populisti - migranti e Viktor Orbán : I cittadini temono «l’emergenza migranti», il voto «servirà solo a Salvini», l’Europa «è divisa fra Ovest e Est»... Sono alcune fra le analisi che si leggono più spesso sul voto di maggio. E se fossero falsi miti? Se lo è chiesto il think tank The European council of foreign relations, provando a smascherare i luoghi comuni più diffusi sull’appuntamento di maggio. Eccoli...

Orban svela il programma di Fidesz per le elezioni Europee : Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha in questi giorni esposto i punti-chiave del programma del suo partito, Fidez, in vista delle imminenti elezioni europee . Prendendo la parola durante una ...

Europee : Orban e Le Pen disertano il summit sovranista di Salvini : Lunedì 8 aprile, la Lega di Matteo Salvini darà il via ufficiale alla prossima campagna elettorale per le imminenti elezioni Europee e, per lanciare il suo manifesto, chiamerà a raccolta a Milano i sovranisti europei. Come riportato da Adnkronos e da altre testate, Marine Le Pen e Viktor Orban (alleati storici del leader del Carroccio) non saranno presenti all'Hotel Gallia. Il summit Lunedì 8 aprile, alle ore 10,30 il Ministro dell'Interno ...

Europee - Orban non sarà all’incontro dei sovranisti voluto da Salvini. Il premier ungherese punta a ricucire col Ppe : L’appuntamento è all’Hotel Gallia di Milano, 8 aprile. È lì che Matteo Salvini lancerà il manifesto programmatico dei sovranisti per il voto europeo del 26 maggio, dove la Lega – secondo le proiezioni degli ultimi sondaggi – sarà il secondo partito a Bruxelles, dopo la Cdu-Csu tedesca. Sperava che all’incontro ci fosse anche il premier ungherese Viktor Orban, suo alleato in chiave antimigranti ed eurocritica. Ma una ...

Europee. Ppe sospende Fidesz - partito di Viktor Orban : “Soluzione concordata” : L’assemblea politica del partito Popolare Europeo ha deciso di sospendere Fidesz del premier ungherese Viktor Orban dal partito. La condotta di Fidesz sarà monitorata da un collegio composto da tre probiviri che riferiranno alla presidenza del Ppe a tempo debito con un report dettagliato. La decisione, si precisa nel testo votato con 190 sì e tre contrari, è stata “concordata” tra Fidesz e il Ppe. La sospensione di Fidesz ha ...