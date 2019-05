Europee, Orban abbandona candidato Ppe

fattoquotidiano : Europee, Orbán ritira il sostegno alla candidatura di Weber: “Ha offeso gli ungheresi”. E prepara l’uscita dal Ppe - LegaSalvini : Europee, #Salvini: 'Domani incontrerò Orban in Ungheria per costruire Europa diversa' #26maggiovotoLega - valy_s : RT @PatriziaRametta: WEBER PPE NON VUOLE I VOTI DEGLI UNGHERESI? NESSUN PROBLEMA ORBAN LI OFFRIRA' A QUALCUN ALTRO CHE APPREZZI I VOTI… -

Il primo ministro ungheresee il suo partito Fidesz non sosterranno più ildel Partito Popolare europeo, Weber, alla guida della Commissione Ue. "Stiamo cercando un nuovo",ha dettoin conferenza stampa. Ha spiegato di aver cambiato posizione quando Weber ha detto di non voler diventare presidente della Commissione con i voti ungheresi. "Se qualcuno offende un paese in quel modo, il primo ministro del Paese offeso non può sostenerne la candidatura", dice.(Di lunedì 6 maggio 2019)