Emergenza in Mozambico | MSF | colera e nuove distruzioni dopo il ciclone Kenneth

Emergenza in Mozambico : il ciclone Kenneth ha devastato il nord del Paese - forti venti e piogge incessanti : Tra le 15 del 25 aprile e le 2 del 26 aprile, a solo un mese di distanza dall’uragano Idai, il Mozambico è stato colpito dal ciclone tropicale Kenneth, il più forte mai registrato in questa zona, classificato forza 4 su una scala che arriva a un massimo di 5. forti venti con picchi fino a 180 Km/h e incessanti piogge di circa 300-500 mm – oltre 8 volte la media di stagione – hanno distrutto interi villaggi nell’Arcipelago delle ...

Ciclone Idai. Emergenza colera in Mozambico - cresce la mobilitazione di Caritas e Ong : Il costo totale del piano è di 730.000 euro sostenuto da Caritas Italiana e da altre Caritas del mondo. Per saperne di più sull'impegno della Caritas e donare clicca qui In Zimbabwe la Caritas è ...

Ciclone Idai : è Emergenza colera in Mozambico - oltre mille casi : Il Mozambico continua a subire le conseguenze del passaggio del Ciclone Idai: è emergenza colera nel Paese, i casi accertati dalle autorità sono ormai oltre mille, e si conta anche una vittima. A Beira sono stati portati 900.000 vaccini, ma si teme per la sorte di chi abita nei villaggi difficilmente raggiungibili, dove non vi è accesso all’acqua potabile e l’epidemia rischia di diffondersi. L'articolo Ciclone Idai: è emergenza ...

Emergenza colera in Mozambico - MSF : si beve acqua contaminata

Mozambico - presidente dichiara aperta Emergenza colera nel Paese : Roma, 29 mar., askanews, - Dopo la tragedia del ciclone, ora in Mozambico è emergenza colera. Il governo del Paese africano, tra i più poveri al mondo, ha dichiarato ufficialmente la presenza di casi di colera nella città di Beira colpita dal ciclone Idai."Anche se al momento non possiamo stabilire l'ammontare del danno, possiamo confermare ...