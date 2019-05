Elezioni europee 2019: i candidati del Movimento 5 Stelle, tutti i nomi e le liste (Di lunedì 6 maggio 2019) Il Movimento 5 Stelle, in vista delle Elezioni europee del 26 maggio, punta su cinque capilista donne (scelte da Di Maio) nelle cinque circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio italiano. Tra gli altri candidati spiccano i nomi degli europarlamentari uscenti, a cui si aggiungono il sindaco uscente di Livorno, Filippo Nogarin, e l'ex Iena Dino Giarrusso.



