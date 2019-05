Eintracht Francoforte | nessun contatto con il Real Madrid per Jovic

Eintracht Francoforte : smentito ogni contatto tra Luka Jovic ed il Real Madrid : Eintracht Francoforte costretta ad intervenire per negare qualsivoglia contatto tra Luka Jovic ed il Real Madrid Il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, Fredi Bobic, ha negato qualsiasi contatto per il giocatore serbo Luka Jovic con il Real Madrid. “Per una volta non ho bisogno di mentire, non c’è stato alcun contatto“, ha detto Bobic al canale televisivo sportivo Espn. Da parte sua, Jan Strasheim, il ...

Bologna - anche l'Eintracht Francoforte su Orsolini : Riccardo Orsolini e un futuro tutto da scrivere. Accostato al Milan, l'esterno offensivo del Bologna interessa anche ai tedeschi dell'Eintracht Francoforte secondo la Gazzetta dello sport.

Risultati Bundesliga - clamoroso tonfo dell’Eintracht Francoforte : Si è concluso un importante match valido per la Bundesliga tedesca tra Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte, scontro diretto per la Champions. Il Bayer Leverkusen travolge 6-1 l’Eintracht Francoforte, proiettato verso la semifinale di ritorno di Europa League contro il Chelsea, e lo aggancia al quarto posto a quota 54. Tutti i gol nel primo tempo: apre Havertz, poi a segno Brandt, Alario (doppietta) e Aranguiz, quindi ...

Bundesliga - lo Schalke è salvo. Il Leverkusen rifila sei gol all'Eintracht Francoforte nella sfida Champions : GELSENKIRCHEN, GERMANIA, - La domenica di calcio in Bundesliga sancisce la salvezza matematica dello Schalke 04 , che nel match delle 13.30 alla Veltins Arena contro l' Augsburg non va oltre lo 0-0. ...

Il Real Madrid punta forte su Luka Jovic : vicino l’accordo con l’Eintracht Francoforte sulla base di 60 milioni : Il Real Madrid punta forte su Luka Jovic per il ruolo di prima punta: i Blancos pronti a chiudere con l’Eintracht Francoforte sulla base di 60 milioni Sembra manchi solo l’ufficialità, poi Luka Jovic potrà dirsi un nuovo giocatore del Real Madrid. Secondo quanto riporta il media spagnolo ‘Sport’, il Real Madrid sarebbe pronto a chiudere con l’Eintracht Francoforte per una cifra vicina ai 60 milioni, 12 dei quali ...

Video/ Eintracht Chelsea - 1-1 - : highlights - Sarri pareggia a Francoforte : Video Eintracht Chelsea, risultato finale 1-1,: highlights e gol della partita, semifinale d'andata di Europa League a Francoforte

Eintracht Francoforte-Chelsea 1-1 | Cronaca : Eintracht Francoforte-Chelsea: Cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

VIDEO Eintracht Francoforte-Chelsea 1-1 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Pedro risponde a Jovic : Termina 1-1 alla Commerzbank Arena la sfida valida l’andata delle semifinali di Europa League di calcio tra l’Eintracht Francoforte e il Chelsea. Una partita vibrante quella sul rettangolo verde tedesco che ha visto passare in vantaggio, a sorpresa, i padroni di casa con Jovic. La reazione degli uomini di Maurizio Sarri si è tradotta nel gol di Pedro. Ci aspetta un grande ritorno a Stanford Bridge, dove i blues vorranno ad ogni costo ...

LIVE Europa League - Semifinali Arsenal-Valencia 2-1 ed Eintracht-Chelsea 1-1 in DIRETTA : si riparte a Londra e Francoforte! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Semifinali d’andata di Europa League. Arsenal-Valencia e Eintracht-Chelsea illumineranno il giovedì sera della seconda competizione europea per club. Penultimi atti inediti in cui le compagini si giocheranno l’accesso alla sfida conclusiva di Balu prevista per il 29 maggio. All’Emirates Stadium va in scena la sfida più equilibrata delle due Semifinali. Un match sempre difficile per i Gunners, spesso ...

Eintracht Francoforte-Chelsea 1-1 DIRETTA LIVE | Cronaca : Eintracht Francoforte-Chelsea: Cronaca in DIRETTA LIVE con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

Eintracht Francoforte - Chelsea 1-1 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Eintracht Francoforte - Chelsea 1-1, 1T, PRIMO tempo 45'+1' Fine primo tempo. 45'+1' Gran gol di Pedro!...

Eintracht Francoforte - Chelsea 1-0 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Eintracht Francoforte - Chelsea 1-0, 1T, PRIMO tempo 35' Willian si mette in proprio e tenta il tiro a ...

LIVE Europa League - Semifinali Arsenal-Valencia 1-1 ed Eintracht-Chelsea 1-0 in DIRETTA : Lacazette riporta in parità i Gunners! Jovic sblocca la gara a Francoforte! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Semifinali d’andata di Europa League. Arsenal-Valencia e Eintracht-Chelsea illumineranno il giovedì sera della seconda competizione europea per club. Penultimi atti inediti in cui le compagini si giocheranno l’accesso alla sfida conclusiva di Balu prevista per il 29 maggio. All’Emirates Stadium va in scena la sfida più equilibrata delle due Semifinali. Un match sempre difficile per i Gunners, spesso ...

LIVE Europa League - Semifinali Arsenal-Valencia 1-1 ed Eintracht-Chelsea 0-0 in DIRETTA : Lacazette riporta in parità i Gunners! Blues che non trova ritmo a Francoforte : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Semifinali d’andata di Europa League. Arsenal-Valencia e Eintracht-Chelsea illumineranno il giovedì sera della seconda competizione europea per club. Penultimi atti inediti in cui le compagini si giocheranno l’accesso alla sfida conclusiva di Balu prevista per il 29 maggio. All’Emirates Stadium va in scena la sfida più equilibrata delle due Semifinali. Un match sempre difficile per i Gunners, spesso ...