Durante la Giornata Mondiale della Terra 17 000 giocatori di Pokémon GO ed Ingress si

(Di lunedì 6 maggio 2019) 17.000 persone che giocano aGO ed, si sono riuniti per aiutare Niantic a raccogliere 145 tonnellate di rifiuti in tutto il mondo per celebrare lache si è tenuta il 22 aprile scorso.Come riportano i colleghi di Eurogamer, in totale le persone coinvolte che provenivano da 41 diversi paesi hanno accumulato 41.000 ore per pulire le proprie città. Mentre le organizzazioni non governative e gli enti di beneficenza hanno ospitato 176 eventi, la stragrande maggioranza delle 476 attività di raccolta rifiuti sono state organizzate dagli stessi"Siamo sbalorditi nel sapere quante persone si sono riunite per partecipare a questa iniziativa" ha dichiarato Yennie Solheim Fuller di Niantic tramite un post sul sito ufficiale. "Isi sono riuniti collaborando a gruppi insieme ad altre organizzazioni ed altri membri delle diverse ...

