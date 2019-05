Droga | arrestato corriere calabrese dalla Dia di Padova

Minaccia madre anche in presenza Carabinieri per soldi Droga : arrestato : Roma – Non ha mostrato nessun timore, nemmeno in presenza dei Carabinieri, ed ha continuato a Minacciare l’anziana madre per farsi consegnare i soldi necessari per l’acquisto della droga. Per questo motivo, ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un romano di 37 anni, gia’ noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentata estorsione continuata, ai danni della ...