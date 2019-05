Droga | 38 corrieri in manette | ingerivano gli ovuli Arrestata anche donna al sesto mese

ilgiornale

(Di lunedì 6 maggio 2019) Raffaello Binelli Le indagini della Guardia di finanza sono andate avanti due anni. Sequestrati 52 kg di. Tutto è nato dall'arresto di una ventiduenne all'aeroporto Galilei di Pisa avvenuto due anni faGli uomini della Guardia di finanza di Pisa hanno sgominato una rete didi, con 38 arresti e 52 kg di sostanze stupefacenti sequestrate, prevalentemente eroina e cocaina. Le persone finite in, tutte nigeriane, trasportavano lacontenuta negliingeriti. Tra le persone in, come si legge su L'Arno.it,unaincinta alLe indagini, andate avanti due anni, hanno coinvoltole forze dell'ordine di altri Paesi: Olanda, Belgio, Danimarca, Svizzera e Svezia."La città della torre pendente - hanno spiegato le Fiamme Gialle - non è sempre stata scelta come destinazione finale ma, spesso, come primo step o ...

