caffeinamagazine

(Di lunedì 6 maggio 2019) Conduce da anni Linea Blu, il programma ambientalista di Rai Uno. Ma com’è la vita privata di? Dopo l’esordio in televisione con Corrado, quando aveva solo 15 anni, diventa testimonial della Mira Lanza ed incide il singolo Mira Mira l’Olandesina. Decide di dedicarsi alla sua grande passione, il giornalismo ed è inviata speciale per Sereno Variabile oltre che conduttrice della rubrica Tgr Italia Agricoltura su Rai3.Collabora con la Testata Giornalistica Regionale fino al 1994 come conduttrice del Tg Lazio e, come detto, della rubrica Tgr Italia Agricoltura, in onda su Rai 3 il sabato mattina, uno programma realizzato per conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali contenente notizie sul mondo agricolo italiano. Firma e conduce numerosi programmi radiofonici tra i quali “Senti la Montagna” (Radiouno) e “Quando i Mondi si ...

Noovyis : Un nuovo post (Donatella Bianchi: età, altezza, peso, marito e figli) è stato pubblicato su Playhitmusic -… - GarreffaSergio : Donatella Bianchi, nuova Presidente Parco delle 5 Terre. #Manarola #vernazza #riomaggiore #corniglia #monterosso - VerreLuciano : W LA SARDEGNA-Che brava DONATELLA BIANCHI e che bello il suo programma LINEA BLU su Raiuno.Non dimentica mai di con… -