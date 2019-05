Domenica Live il comico Dado dopo l’aggressione mia figlia è sotto choc

Domenica Live Brigitta Boccoli la fecondazione assistita è dolorosa : Brigitta Boccoli è stata ospite con tutta la sua famiglia a “Domenica Live ” e durante l’intervista con la D’Urso parla della sua seconda gravidanza, il percorso della fecondazione assistita: “Volevo un altro figlio assolutamente”, racconta la moglie di Stefano Orfei, che nel parlare del suo iter non può fare a meno di lanciare un messaggio a tutte le donne: “Volevo dire che il momento giusto non c’è, purtroppo noi donne ...

Domenica Live il comico Dado parla dopo l’aggressione : Il comico Dado a “Domenica Live” parla dell’aggressione subita da parte dell’ex fidanzato della figlia. «Mia figlia ha 14 anni, il ragazzino ne ha 17. Ho parlato con suo padre e lui nega tutto, mi ha detto: “Sono ragazzi”. l’aggressione è la parte finale, ma questa storia va avanti da sette mesi. Ho parlato con il padre e con la madre, poi ho fatto sei denunce. I suoi genitori mi dicevano sempre: “So’ ragazzi, so’ ragazzi”. Pure Attila è ...

Grande Fratello. Il figlio di Kikò commenta la diretta di Domenica Live contro Ambra : “zitta stratega!” Leggi le sue parole : Francesco Nalli, figlio di Tina Cipollari e Kikò Nalli, è tornato ad attaccare (molto duramente) Ambra Lombardo, colpevole di aver baciato – dopo essere stata eliminata – Kikò al Grande Fratello. Secondo il parere... L'articolo Grande Fratello. Il figlio di Kikò commenta la diretta di Domenica Live contro Ambra: “zitta stratega!” Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Biagio D'Anelli a Domenica Live : "Giorgio Tambellini e Rosi Zamboni si frequentano da un paio di settimane" : Qualche giorno fa vi abbiamo documentato di una presunta fuga di Giorgio Tambellini dalla sua attuale fidanzata Francesca de Andrè con l'esplosiva influencer Rosi Zamboni tramite alcuni scatti pubblicati nel settimanale Oggi. Grande Fratello 16, il fidanzato di Francesca de Andrè ha un’altra ragazza? (FOTO) prosegui la letturaBiagio D'Anelli a Domenica Live: "Giorgio Tambellini e ...

Grande Fratello 16 - Daniele Interrante parla di Guendalina Canessa e Francesca de Andrè a Domenica Live : Dopo l'infervorato scontro avuto tra le due litiganti Guendalina Canessa e Francesca de Andrè accaduto lo scorso lunedì nella casa del Grande Fratello, il terzo ovvero Daniele Interrante commenta quanto avvenuto.Andiamo per ordine, la miccia tra Guendalina e Francesca si è accesa non appena la prima ha messo piede nella casa nel ruolo di disturbatrice. La Canessa ritiene che la figlia di Cristiano de Andrè aveva iniziato la storia ...

Grande Fratello 16 - Ivana Icardi a Domenica Live : "Non sono innamorata di Gianmarco Onestini" e replica a Valentina Vignali : "Non ha le p***e" : La quarta eliminata dalla casa del Grande Fratello 16, Ivana Icardi, è stata ospitata a Domenica Live per parlare della sua avventura nel reality show di canale 5 e in particolar modo dell'avvicinamento tra lei e Gianmarco Onestini.La sorella di Mauro Icardi ha replicato alle accuse rivolte da alcuni degli opinionisti presenti in studio tra cui Karina Cascella, Antonella Mosetti e il giornalista Roberto Alessi che sostengono si sia ...

Ascolti Domenica In - Domenica Live - La prima volta : Venier sopra tutti : Mara Venier, Ascolti 5 maggio: Domenica In programma più visto del pomeriggio È andata in onda ieri pomeriggio la trentaquattresima puntata di questa fortunata edizione di Domenica In condotta da quel vulcano di energie che è Mara Venier. Per il contenitori di Rai1, anche ieri gli Ascolti sono stati ottimi con 3.231.000 telespettatori e il 18.7% di share nella prima parte e 2.835.000 telespettatori e il 18.2% di share nella seconda. Mara batte ...

Lettera a Serena Rutelli/ Il fratello : 'Vorrei incontrarla' - Domenica Live - : Una nuova Lettera per Serena Rutelli a Domenica Live. Questa volta però a scrivere alla concorrente del Grande fratello 2019 non è la madre biologica, ma...

Domenica Live : Ambra Lombardo fa una proposta a Barbara d’Urso : Ambra Lombardo a Domenica Live: “Ho bisogno di parlare con Kikò Nalli” Puntata intensa quella di Domenica Live andata in onda pochi minuti fa. Barbara d’Urso ha dedicato una gran parte della trasmissione per parlare del Grande Fratello 16 che sta appassionando le storie d’amore che faticano a realizzarsi: Ivana e Gianmarco non hanno potuto dare spettacolo ai telespettatori poiché lei è fidanzata da tre anni con un ...

Ambra Lombardo a Domenica Live : 'Voglio rientrare nella Casa del Grande Fratello' : ' Ambra con Kikò non reggerebbe nella vita vera perché lui è uno che ama molto la leggerezza'. Tina Cipollari ha commentato così il bacio tra il suo ex Kikò Nalli e Ambra Lombardo . E ora di quel ...