Domanda Assegni familiari | solo online o tramite Patronati Chiarimenti Inps

Assegni familiari - cambia la Domanda dal 1° aprile : come fare : Addio al modello ANF/DIP (codice SR16) cartaceo: dal 1° aprile 2019, si modificano le modalità di richiesta per ottenere gli Assegni familiari, o meglio, gli Assegni per il nucleo familiare. Infatti, dalla predetta data non è più possibile consegnare il modello cartaceo al proprio datore di lavoro per ricevere l’importo mensile direttamente in busta paga. Il nuovo procedimento prevede per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore ...