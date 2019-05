Di Maio | Manca Pd | “Ha usato aereo militare per campagna elettorale” La replica | “Né

Alitalia - Toninelli : 'Intervento di Atlantia? Dossier separato da quello delle autostrade'. Di Maio : 'Manca solo 15%' : Dal canto suo il ministro dell'Economia Giovanni Tria , intervistato dal Foglio , dice che 'può essere anche corretto che lo stato metta dei fondi per sostenere una società nuova. Il punto è avere ...

Alitalia - Toninelli : “Intervento di Atlantia? Dossier separato da quello delle autostrade”. Di Maio : “Manca solo 15%” : La risposta dei commissari governativi di Alitalia alla richiesta di proroga avanzata da Fs non è ancora arrivata. Ed è buio fitto sul futuro dell’ex compagnia di bandiera: il vicepremier Luigi Di Maio giovedì sera ha sostenuto che non resta da trovare il 40% del capitale. “Assolutamente no. Si può arrivare anche al 15%, in questo momento, in base a quello che stiamo vedendo della torta”. Ma il ministro dello Sviluppo non ha ...

Iva - Di Maio e Salvini stoppano Tria : «Non aumenterà mai». Ma mancano le risorse : Era, è, e sarà l?aumento dell?Iva il nodo del contendere tra il ministro dell?Economia, Giovanni Tria e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Complice la...

Joerg Urban - AfD - : «Di Maio ci dice negazionisti? Gli mancano gli argomenti» : Torniamo all'economia, i vostri leader parlamentari hanno attaccato duramente la richiesta dell'Italia di avere margini più ampi di spesa pubblica. «È vero ma ripeto: non è la questione centrale. ...

Online i donatori all'Associazione Rousseau. Manca Di Maio - ma M5S assicura : donazioni regolari : Come Morra, Vincenzo Spadafora, Alessio Villarosa, e Daniele Pesco rispettivamente sottosegretario alle Politiche giovanili, sottosegretario all'Economia e presidente della Commissione di Bilancio ...

