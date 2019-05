Di Maio insiste | Via Siri

Di Maio insiste : "No alle province" : Luigi Di Maio non molla. E sulla questione delle province, che i grillini vogliono abolire e la Lega resuscitare tira dritto: "Questa storia delle province mi sembra assurda - scrive il vicepremier in ...

Di Maio insiste : Conte farà dimettere Siri. Salvini : Arata? Visto una volta... : Il caso del sottosegretario leghista indagato per corruzione continua a dividere la maggioranza. Il leader del Carroccio racconta dei suo rapporti con l'imprenditore vicino al re dell'eolico

Il caso Siri divide la maggioranza. Di Maio insiste : 'Conte lo costringerà alle dimissioni'. Il giallo delle intercettazioni : Ma Salvini ribadisce che il sottosegretario leghista resta dov'è. Secondo lo scoop de La Verità la frase sulla presunta tangente da 30mila euro non sarebbe mai stata pronunciata

Di Maio insiste : Siri via.No ombre mafia : Poi alludendo alla scelta di Salvini: "Puoi anche andare a Corleone a dire che vuoi liberare il Paese dalla mafia, ma per farlo devi evitare che la politica abbia anche solo un'ombra legata a ...

Di Maio insiste : Siri via.No ombre mafia : 12.46 "Siri si deve dimettere da sottosegretario e se non lo fa, chiederemo a nome del governo che lo faccia anche al presidente del Consiglio" perché "quella è un'indagine di corruzione che riguarda anche fatti di mafia". Così il vicepremier Di Maio a margine della cerimonia nella sinagoga romana di via Balbo. Poi alludendo alla scelta di Salvini: "Puoi anche andare a Corleone a dire che vuoi liberare il Paese dalla mafia, ma per farlo devi ...

Conte avverte Salvini : su Siri decido io. E M5s insiste su dimissioni. Di Maio : “Paraculismo” : Sul 'caso Siri' e la sua permanenza al governo decidera' il presidente del Consiglio. Non prima di aver ascoltato e incontrato il sottosegretario leghista. A metterlo in chiaro e' il premier Giuseppe Conte in persona, precisando che "si possono prendere decisioni anche senza aspettare che la giustizia faccia il suo corso", ovvero anche "senza che la sentenza sia passata in giudicato". E, di fatto, Conte fa da sponda alla linea pentastellata: di ...

Di Maio insiste : nessun passo indietro su legalità - Siri lasci : Roma, 24 apr., askanews, - "Sulla legalità passi indietro non ne faremo mai. Se qualcuno crede che il MoVimento 5 Stelle possa diventare come tutti gli altri partiti si sbaglia. C'è una gran bella ...

Flat tax : Di Maio 'aiuti il ceto medio non i ricchi' - Salvini insiste 'è unica non esiste progressiva' : Flat tax: Di Maio 'aiuti il ceto medio non i ricchi', Salvini insiste 'è unica non esiste progressiva'