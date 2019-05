Di corsa verso il voto | il Miglio di Roma sposa la campagna Stavoltavoto eu per le

Scherma - Coppa del Mondo San Pietroburgo 2019 : i fiorettisti iniziano la corsa verso le Olimpiadi. Grandi ambizioni per gli azzurri : Anche il fioretto maschile inizia la corsa verso Tokyo 2020, visto che la tappa di Coppa del Mondo di San Pietroburgo di questo fine settimana sarà la prima valida per le qualificazioni olimpiche. Sulle pedane russe si comincerà domani con la fase di qualificazione, poi sabato ci saranno gli assalti del tabellone principale, mentre domenica si chiuderà con la gara a squadre. Andiamo quindi a scoprire le prospettive della Nazionale azzurra per ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2019 : avvio difficile per l’Italia - corsa in salita verso le Olimpiadi : L’Italia sta faticando terribilmente in questo avvio di stagione, le prime tre tappe della Coppa del Mondo 2019 di Arrampicata sportiva non hanno sorriso ai nostri colori e gli azzurri non sono mai riusciti a brillare in questo primo mese di gare nel massimo circuito itinerante. Ricordiamo che la competizione assegna dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (uno per sesso, nel format della combinata che assegnerà le medaglie ai prossimi ...

Giampaolo : “La sconfitta di Bologna ha rallentato la corsa verso l’Europa - dobbiamo rialzarci” : Le parole di Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, alla vigilia della sfida casalinga con la Lazio, in programma domani alle 18: “La sconfitta di Bologna ha rallentato fortemente la nostra corsa verso un piazzamento europeo: ora siamo nelle condizioni di non poter più sbagliare. La sconfitta di domenica scorsa non deve intaccare la mentalità della squadra“, ha spiegato Giampaolo in conferenza stampa. “Ci può stare ...

Curling - Mondiali doppio misto 2019 : l’Italia liquida il Galles - azzurri primi nel girone. corsa verso gli ottavi : L’Italia ha conquistato la terza vittoria ai Mondiali 2019 di Curling doppio misto che si stanno disputando a Stavanger (Norvegia) ed è salita al primo posto nel gruppo C in compagnia di Cina e Galles con un successo di vantaggio su Australia, Repubblica Ceca e Francia: solo le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze si qualificano agli ottavi di finale, gli azzurri sono pienamente in Corsa per raggiungere ...

La corsa verso il burrone dei conti che non tornano : Il ministro dell'economia, ad esempio, ha scoperto che legare il proprio nome a questa tragedia non è solo un neo accademico, ma una corresponsabilità assai grave. Una parte della Lega s'è resa conto ...

Trampolino elastico - Coppa del Mondo 2019 : Flavio Cannone guida l’Italia a Minsk - corsa verso le Olimpiadi : Nel weekend di Pasqua si disputerà la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Trampolino elastico, evento qualificante alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nell’enorme Minsk Arena della capitale della Bielorussia, con tribune che possono ospitare fino a 8000 spettatori, verranno messi in palio punti importanti nella corsa verso i Giochi e l’Italia cercherà di essere protagonista nel palcoscenico che a giugno ospiterà anche gli European ...

Volley - domani la presentazione delle Nazionali : inizia la lunga estate dell’Italia - corsa verso le Olimpiadi : Tra poco più di un mese inizierà la lunga estate riservata alle Nazionali di Volley, i campionati per club sono giunti nella loro fase calda ma è già arrivato il momento di pensare alla nostra Italia che è attesa da quattro mesi di fuoco. I riflettori sono puntati in particolar modo sui tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, gli azzurri saranno infatti impegnati al PalaFlorio di Bari (9-11 agosto contro Serbia, Australia, ...

Ginnastica artistica - l’Italia riprende la corsa verso le Olimpiadi 2020 : Fate con i Mondiali nel mirino dopo gli Europei : Le Fate sono tornate a Brescia già nel primo pomeriggio di ieri e si sono rimesse subito al lavoro, non c’è stato un momento di tregua per il quartetto che è stato protagonista agli Europei 2019 di Ginnastica artistica. Le ragazze di Enrico Casella hanno terminato la propria avventura a Stettino domenica pomeriggio, non si sono rilassate e appena rientrate a casa hanno ricominciato la loro marcia senza troppi fronzoli: “perché è ...

VIDEO Vanessa Ferrari - ultimo allenamento prima dell’operazione : domani intervento ai piedi - poi riparte la corsa verso le Olimpiadi : Tardo pomeriggio di lunedì 15 aprile, va in scena l’ultimo allenamento di Vanessa Ferrari prima dell’operazione. domani mattina la bresciana si sottoporrà a un intervento a entrambi i piedi, la 28enne finirà sotto i ferri a Pavia per risolvere definitivamente i suoi problemi fisici dopo la rottura del tendine d’Achille subita due anni fa. L’obiettivo della Campionessa del Mondo 2006 è chiaro: farsi trovare pronta a ...

Tiro con l’arco - i convocati dell’Italia per i tornei di Antalya e Bucarest : incomincia la corsa verso i Mondiali : L’Italia è pronta per incominciare la lunga stagione del Tiro con l’arco, gli azzurri saranno infatti protagonisti al Kahraman Bagatir Spring Arrows di Antalya (Turchia) dal 3 all’8 aprile e successivamente gareggeranno all’European Grand Prix di Bucarest (Romania) dall’8 al 14 aprile. I due appuntamenti saranno importanti per i nostri portacolori che iniziano la preparazione per i Mondiali di Den Bosch, primo ...

Di corsa verso i massimi. E la Brexit? : Cito una lunga fila di dati foschi, che evidenziano una economia globale alle prese con un rallentamento produttivo di rilievo: gli indici PMI manifatturieri di Francia, Germania ed Europa, tutti ...

Nba - sconfitta nervosa e polemica verso gli arbitri : le incognite di Golden State nella corsa al titolo : 'Chi ha deciso la partita? Gli arbitri. Noi siamo stati sabotati'. La frase di Steph Curry dopo una partita disputata di fronte al commissioner Adam Silver, e dopo l'aggancio in classifica subito da ...

Judo - Grand Prix Tbilisi 2019 : 15 azzurri volano in Georgia per continuare la corsa verso Tokyo - torna in gara Daria Bilodid : Il circuito maggiore del Judo mondiale fa tappa nel weekend in Georgia per il Grand Prix Tbilisi 2019, appuntamento importante ai fini del percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La manifestazione assegnerà 350 punti nel ranking olimpico ai vincitori delle 14 categorie (150 punti in meno rispetto ai Grand Slam), mentre i finalisti metteranno in cascina 245 punti di rilevante importanza. Sul tatami di Tbilisi saranno 372 i Judoka ...

Lyft va di corsa verso Wall Street - alzato il prezzo di collocamento : MILANO - Lyft, la rivale di Uber nei servizi di tassisti fai-da-te, ha alzato il prezzo di collocamento a Wall Street a 70-72 dollari per azione, contro il precedente intervallo compreso tra 62 e 68 ...