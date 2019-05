Detroit Become Human ha cambiato per sempre David Cage

Per Detroit : Become Human sono stati necessari due anni di studi su rivoluzioni e conflitti : Per celebrare il ventiduesimo anniversario di Quantic Dream, il fondatore David Cage ha svelato alcuni interessanti retroscena sullo sviluppo di Detroit: Become Human.Come riporta PlaystationLifeStyle, l'idea del gioco è nata grazie a KARA, una tech demo per PS3 presentata nel 2012. I feedback positivi ricevuti convinsero Quantic Dream a trasformare il concept in un vero e proprio titolo. Un passo più facile a dirsi che a farsi, visto che lo ...

Detroit Become Human : I Requisiti PC : L’ultimo capolavoro del team Quantic Dream sta arrivando su PC tramite la piattaforma Epic Games Store, ci stiamo naturalmente riferendo a Detroit Become Human. Poche ore fa sono stati svelati i Requisiti PC che vogliamo condividere con voi a seguire. I Requisiti PC di Detroit Become Human Requisiti Minimi: Sistema operativo: Windows 7-64 bits Processore: i5-2400 @ 3.4GHz o equivalente Memoria: 4GB RAM Scheda video: nVidia GTX 660 o ...