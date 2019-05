De Siervo | “L’Atalanta coniuga gli investimenti sullo stadio con i risultati”

calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) L’Amministratore della Lega Serie A Luigi Dein partenza per Madrid, dove domani parteciperà all’incontro tra le Leghe Europee per discutere del futuro delle Coppe, ha parlato dell’Atalanta: “Il rinnovamento degli stadi italiani lo considero un passo fondamentale per il rilancio del nostro calcio e l’Atalanta sta dimostrando come sia possibilere l’investimento nelle strutture con i risultati sul campo. Complimenti alla famiglia Percassi, il nuovosarà un bellissimo biglietto da visita per attrarre appassionati da tutto il mondo”. Deha espresso il suo rammarico per non poter essere presente al ‘Demolition Day‘ dell’Atalanta che darà il via ai lavori di ristrutturazione delloAtleti Azzurri d’Italia.SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> ...