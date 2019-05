Dazi Usa-Cina | Trump minaccia aumento

Usa - Trump minaccia aumento Dazi alla Cina. Borse e yuan a picco : Roma, 6 mag., askanews, - Borsa e valuta cinese a picco dopo che il presidente degli Stati Uniti con un tweet ha minacciato di aumentare entro la settimana dal 10% al 25% i dazi su circa 200 miliardi ...

Usa-Cina - Trump : Dazi più cari da venerdì : 23.17 Tra 5 giorni i dazi americani su 200miliardi di prodotti cinesi saliranno dal 10% al 25%.Lo annuncia il presidente Usa Trump.Le trattative commerciali, spiega, procedono "troppo lentamente". "Per 10 mesi la Cina ha pagato dazi al 25% su 50 miliardi di dollari di prodotti hi-tech e del 10% su 200mld di altri prodotti": 325mld di dollari di prodotti cinesi restano non tassati "ma presto lo saranno al 25%",spiega Trump. "I dazi pagati agli ...

Usa-Cina : Trump alza i Dazi dal 10 al 25% su import da Pechino per 200 miliardi di dollari : ROMA - I dazi Usa su duecento miliardi di dollari di merci importate dala Cina salgono dal 10 al 25 per cento. Lo annuncia il presidente Donald Trump via Twitter. Il rialzo avrà effetto dal prossimo ...

Dazi Usa sulle auto europee? Trump : 'Vediamo cosa succede' : La guerra dei Dazi tra Stati Uniti e Cina e tra Usa e Unione europea è uno degli elementi che, insieme anche alla Brexit, condiziona l'economia mondiale da oltre un anno. Nel 2018 gli Stati Uniti ...

Con i Dazi di Trump rischia il 50% del cibo italiano negli Usa : Ci sono le condizioni per evitare uno scontro dagli scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull'economia e sulle relazioni tra Paesi alleati', ha ...

Dazi : via ufficiale da Trump - “a rischio il 50% del cibo italiano in USA” : Parte ufficialmente la procedura per far scattare i Dazi Usa nei confronti dell’Unione Europea con la richiesta alle parti interessate di partecipare ad una consultazione pubblica fissata dal Dipartimento del Commercio statunitense entro il termine del 6 maggio. E’ l’allarme lanciato da Coldiretti e Filiera Italia nel sottolineare che la black list dei prodotti europei da colpire con Dazi ha un importo complessivo di 11 miliardi di dollari e ...

Meteo : tempeste - tornado e inonDazioni seminano il caos e devastano il cuore degli USA dal Texas all’Iowa : morti e feriti [FOTO] : Dopo 2 giorni di forti tempeste e tornado sul sud degli Stati Uniti e sul Midwest, oggi è atteso ancora forte maltempo. Secondo AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense, “la minaccia più grande per violenti temporali continuerà sulle Pianure meridionali, con un secondo round di forte maltempo probabile sulle Valli di Mississippi e Ohio”. La minaccia principale sarà quella di raffiche di vento distruttive e frequenti ...

Dazi - accordo Usa-Cina sempre più vicino : Potrebbe arrivare entro venerdì 10 maggio l' attesa fumata bianca sull'intesa commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti. Lo scrive la CNBC, citando fonti vicine alle delegazioni dei due Paesi, che si ...

Commerzbank - nuovi Dazi Usa su auto scenario più probabile : L'amministrazione Trump ha già messo nel mirino le automobili, un provvedimento che danneggerebbe in particolare l'economia tedesca. Infatti, gli Stati Uniti sono la prima destinazione delle ...

I prezzi delle prossime console potrebbero aumentare - a causa della guerra dei Dazi fra America ed Europa : Brutte notizie per i giocatori di tutta Europa (italiani compresi), sembra infatti che le prossime generazioni di console potrebbero subire un incremento di prezzo, a causa della guerra dei dazi in corso fra America ed Europa. Considerando che la next gen potrebbe essere abbastanza costosa, questo spauracchio arriva proprio in un brutto momento.Come riporta VG247, se gli Stati Uniti dovessero confermare le nuove tasse di 11 miliardi di dollari ...

Caos U&D - Fabrizio accusa la reDazione di averlo minacciato e registrato di nascosto : Ieri, giovedì 18 aprile, si è scatenato un vero e proprio Caos all'interno del trono over di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show delle reti del ''biscione'' Mediaset, condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana e più in particolare di Canale 5, Maria De Filippi. Gli appassionati di questo programma che raduna le dame e i cavalieri del trono over, ricorderanno sicuramente dell'arrivo di un nuovo presunto pretendente per ...

Airbus-Boeing - pubblicata la lista UE sui Dazi per prodotti USA : L 'Unione Europea risponde a Donald Trump sulla disputa tra Boeing e Airbus e, come previsto e annunciato , pubblica la lista dei prodotti USA con un valore da 20 miliardi di dollari che potrebbero ...

Dazi - Consiglio Ue dà via libera alla Commissione per i negoziati commerciali con gli Usa : Un altro passo verso la tregua. Il Consiglio dell’Ue, composto dai paesi membri dell’Unione, ha dato il via libera alla Commissione europea per l’apertura dei colloqui commerciali con gli Stati Uniti. La Francia ha votato contro il mandato, preoccupata per il possibile contraccolpo interno in vista delle elezioni europee, ma per far passare la decisione era sufficiente una maggioranza qualificata. Il “no” francese è ...

Amazzonia - 13 milioni di ettari di foresta a rischio distruzione per guerra dei Dazi tra Usa e Cina : al loro posto campi di soia : Ormai, si sa, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina rischia di avere ripercussioni a livello mondiale. Ma se state pensando alle forniture lungo la catena di distribuzione globale siete fuori strada. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, la principale vittima dello scontro tra le due superpotenze potrebbe essere l’Amazzonia, la foresta pluviale tropicale che dal Brasile si estende in Colombia, Perù, ...