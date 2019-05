Dazi | Cina conferma nuovo round negoziale a Washington mercoledì

Trump minaccia nuovi Dazi alla Cina - affondano le borse asiatiche ed europee : Le borse europee avviano, in netto calo, la prima seduta della settimana. Sui listini del Vecchio continente, in scia con quelli asiatici, si è abbattuta la scure delle minacce di Donald Trump...

Borse pesanti con nuovo round Dazi Usa-Cina. Milano perde oltre il 2% : A soffrire maggiormente la fine della tregua sono le Borse cinesi e quelle asiatiche. Shanghai chiude a -5,6%. Anche il petrolio è in netto calo. Spread in area 260 punti. A Piazza Affari vendite sui settori tecnologici, del lusso e del comparto auto...

Borse pesanti con un nuovo round Dazi Usa-Cina. Shanghai chiude a -5 - 6% : Giornata che si annuncia tesa per le piazze europee. Ma a soffrire maggiormente la fine della tregua tra Usa e Cina sui dazi sono le Borse cinesi e quelle asiatiche. Anche il petrolio è in netto calo. A Piazza Affari vendite sui titoli più legati al commercio con la Cina e quindi i settori tecnologici, del lusso e il comparto auto, ma anche i petroliferi ...