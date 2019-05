Daytime Emmy Awards 2019 | i vincitori Jacqueline MacIness Wood Beautiful è la

davidemaggio

(Di lunedì 6 maggio 2019)MacInnesLa 46esima edizione dei, cerimonia che premia i migliori programmi in onda nelUSA, si è svolta stanotte al Pasadena Civic Auditorium. Tra i tanti premiati ancheMacInnes, l’attrice che presta il volto a Steffy Forrester in: a lei è andata la statuetta di miglior attrice protagonista in una serie drammatica. The Young and The Restless, la soap nata dagli stessi autori die andata in onda in Italia con il titolo Febbre d’Amore, è stata incoronata come la miglior serie drammatica (ed ha portato a casa anche il premio della regia e del miglior team di scrittura). The Ellen DeGeneres Show ha sbaragliato la concorrenza nei programmi di intrattenimento. Non ce l’ha fatta, invece, Lidia Bastianich a conquistare un altro premio nella categoria miglior programma di cucina. Di seguito ...

