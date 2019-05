Daniele Interrante al Grande Fratello 16 per parlare con Francesca De Andrè

Grande Fratello 2019 indaga sul passato di Serena Rutelli e sulla questione “Daniele Interrante” : anticipazioni 6 maggio : Mancano poche ore alla messa in onda del Grande Fratello 2019 e i fan sono già in trepidante attesa di sapere chi sarà l'eliminato di questa sera e chi finirà in nomination dopo una lunga diretta. Al timone ci sarà come sempre Barbara d'Urso mentre al suo fianco prenderanno posto i suoi opinionisti di questa edizione ovvero Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Chi tra Cristian, Daniele, Kikò, Serena e Mila dovrà abbandonare la Casa? Lo ...

Grande Fratello 2019 - quinta puntata in diretta : arriva Daniele Interrante : Francesca De Andrè - Grande Fratello 2019 quinta puntata per il Grande Fratello 2019 e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, scatta il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: anticipazioni quinta puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Barbara D’Urso conduce la quinta puntata ...

Daniele Interrante : "Non ho tradito Guendalina con la De André" : Posizione scomoda quella di Daniele Interrante , che si è ritrovato con due ex all'interno della Casa del GF16 : Guendalina Canessa e Francesca De André , inizialmente nemiche, pare si siano alleate e ...

Grande Fratello - Daniele Interrante pronto ad entrare nella casa : "Sarò una bomba ad orologeria” : L’ex tronista varcherà la famosa porta rossa per confrontarsi con Guendalina Canella e Francesca De Andrè.

Grande Fratello 16 - Daniele Interrante parla di Guendalina Canessa e Francesca de Andrè a Domenica Live : Dopo l'infervorato scontro avuto tra le due litiganti Guendalina Canessa e Francesca de Andrè accaduto lo scorso lunedì nella casa del Grande Fratello, il terzo ovvero Daniele Interrante commenta quanto avvenuto.Andiamo per ordine, la miccia tra Guendalina e Francesca si è accesa non appena la prima ha messo piede nella casa nel ruolo di disturbatrice. La Canessa ritiene che la figlia di Cristiano de Andrè aveva iniziato la storia ...

Daniele Interrante : età - altezza - peso - moglie e figli : Le fan di Uomini e Donne lo conoscono bene. In coppia con Costantino Vitagliano, per anni Daniele Interrante ha fatto impazzire le donne. Sin da piccolo, Daniele si dedica allo sport, in particolare al nuoto. Arriva anche a fare nuoto a livello agonistico, ma non è quella la sua vera passione. Ben presto, Interrante decide di intraprendere la carriera di modello. Una carriera che lo porterà fino in televisione. Ma anche su tutti lo ricordiamo ...

Daniele Interrante : “Non ho tradito Guendalina con Francesca” : Guendalina Canessa non è stata tradita da Daniele Interrante Alla vigilia del suo ingresso al Grande Fratello 16, Daniele Interrante ha smentito alcuni gossip sulla sua vita privata. In particolare le voci di tradimento nei confronti dell’ex moglie Guendalina Canessa, dalla quale ha avuto la figlia Chloe. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi opinionista […] L'articolo Daniele Interrante: “Non ho tradito Guendalina con ...

Francesca De André tradimento. Daniele Interrante : “Glielo dico io!” : Francesca De André tradita? Daniele Interrante dice la sua a Domenica Live Lunedì scorso durante la diretta del Grande Fratello è entrata Guendalina Canessa (non è ancora una concorrente ufficiale). Una sorpresa non molto gradita a Francesca De André visto che la prima è stata la moglie di Daniele Interrante mentre la seconda ha avuto una storia con lui durata sei anni. Oggi a Domenica Live, Daniele Interrante è intervenuto sul presunto ...

Grande Fratello anticipazioni : spunta il fratello di Serena - arriva Daniele Interrante : Grande fratello anticipazioni domani: la seconda lettera per Serena Rutelli è del fratello maggiore La quinta puntata del Grande fratello 16 si preannuncia scoppiettante ed entusiasmante come gli ultimi appuntamenti. Lunedì 6 maggio si tornerà a parlare della famiglia biologica di Serena Rutelli. Dopo la lettera della madre naturale, oggi clochard, la figlia di Barbara […] L'articolo Grande fratello anticipazioni: spunta il fratello di ...

GF - anticipazioni : Kikò sceglie tra Tina e Ambra; arriva Daniele Interrante : Domani, in prima serata su Canale 5, una nuova puntata del reality show. Per Serena Rutelli una lettera dal fratello...

GF16 - Francesca De Andrè parla del suo ex Daniele Interrante : “Mi facevo carico di tutto - lui è debole…” : Grande Fratello, Francesca De Andrè si lascia andare e perla del suo ex Daniele Interrante, del rapporto che aveva con la figlia di Daniele e Guendalina e del suo attuale fidanzato parlando della sua relazione con l’ex tronista ha detto: “Con Daniele c’è stato all’inizio un vortice di passione, ma c’erano troppi problemi. Lui è più debole di me e io … Continue reading GF16, Francesca De Andrè parla del suo ex Daniele Interrante: “Mi ...

Grande Fratello 16 : Kikò piange per i figli - Francesca 'rinnega' Daniele Interrante : ...

Daniele Interrante entra al Grande Fratello? L’idea della d’Urso : Grande Fratello 16: Daniele Interrante entra nella Casa? Barbara d’Urso lancia lo scoop Daniele Interrante potrebbe presto entrare nella Casa del Grande Fratello. A seguito dell’ingresso della sua ex fidanzata Francesca De Andrè e l’arrivo di Guendalina Canessa (la madre di sua figlia), l’ex volto noto di Uomini e Donne potrebbe unirsi ai concorrenti già entrati […] L'articolo Daniele Interrante entra al Grande ...