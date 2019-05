Dal Colosso di Rodi al faro di Alessandria | ecco le 7 meraviglie del mondo antico

Volkswagen - Dal dieselgate all’acquisto responsabile di minerali strategici : l’evoluzione del colosso tedesco in chiave green : Il colosso tedesco utilizzerà la tecnologia blockchain per incrementare l’efficienza, la sostenibilità e la trasparenza nella catena globale del loro approvvigionamento Appena pochi anni fa, il Gruppo Volkswagen era diventato tristemente famoso in tutto il mondo per essere stato artefice dello scandalo del dieselgate , ovvero di aver truccato con un software specifico i dati sulle emissioni nocive dei propri modelli. Ora però, il colosso di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Aprile : ScanDali – Non solo Arata fra i suoi amici imbarazzanti : c’è anche l’uomo del colosso energetico spagnolo : Gli atti dei pm Mister Flat Tax e il faraone indagato per corruzione L’imprenditore Patimo – Il sottosegretario era in affari con il manager del colosso spagnolo Acciona Agua che è sotto inchiesta a Reggio di Valeria Pacelli e Paola Zanca 10 domande a Salvini di Marco Travaglio Abbiamo chiesto un’intervista al Matteo Salvini. Nessuna risposta. Casomai ci ripensasse, queste sono le domande che avremmo voluto porgli, per il dovere di ...