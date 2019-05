Dai cortei di Bologna alla crisi in Yemen | il viaggio di Tugnoli verso il Pulitzer

ravennaedintorni

(Di lunedì 6 maggio 2019) Poi mi ha colpito la scienza e mi sono iscritto a Fisica all'università a. Mi mancava un esame quando ho cominciato a fare foto: non ho più smesso e non mi sono laureato». Come è stato l'...

marcomorini72 : RT @LegaSalvini: #Salvini: I nazisti rossi dei centri sociali ora a Modena, città già devastata dai cortei del 25 aprile, cercano di distur… - marcomorini72 : RT @Noiconsalvini: #Salvini: I nazisti rossi dei centri sociali ora a Modena, città già devastata dai cortei del 25 aprile, cercano di dist… - TerlizziGerardo : RT @LegaSalvini: #Salvini: I nazisti rossi dei centri sociali ora a Modena, città già devastata dai cortei del 25 aprile, cercano di distur… -