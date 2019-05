Cuneo | Rana acquista Buitoni e aumenta i posti di lavoro con 400 nuovi ingressi

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) Nuovo progetto di crescita per Gian Luca, 53enne figlio di Giovanni: rilancerà lacon uno stabilimento a Moretta in provincia di. La manovra prevederà l'assunzione di 400 unità in Piemonte per sostenere la nuova acquisizione. L'amministratore delegato della famosa azienda italiana insieme al figlio 23enne Giovanni progettano anche un centro di ricerca in stile Google all'interno della sede di Verona dell'azienda. Gian Luca, infatti, ha in programma di seguire i consigli del figlio per quanto riguarda l'eliminazione della plastica per gli imballaggi dei prodotti e l'innovazione tecnologica dell'azienda. La moglie Antonella, responsabile marketing dell'azienda, si occuperà del lancio pubblicitario della manovra insieme alla figlia Maria Sole, ippoterapeuta nel maneggio di famiglia.Laacquisisce lain seguito a lungaggini burocratiche La sede ...

mauropomeri : Rana pronto a rilanciare la Buitoni di Moretta: “Assumeremo 400 persone in Piemonte” - maranza59 : RT @Miti_Vigliero: Rana pronto a rilanciare la Buitoni di Moretta: “Assumeremo 400 persone in Piemonte” @LaStampa - pollicino_ : Rana pronto a rilanciare la Buitoni di Moretta: “Assumeremo 400 persone in Piemonte” @LaStampa… -