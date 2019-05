Cultura e Scienza | da Leonardo da Vinci a Thomas Pesquet e Samantha Cristoforetti

Tornano le “Settimane della Scienza” : 2 mesi di Cultura a Torino e in Piemonte : Torna l’appuntamento con le Settimane della Scienza: due mesi di eventi per avvicinare un pubblico di tutte le età alla scienza e ai suoi protagonisti, coinvolgendoli in prima persona con mostre interattive, conferenze, laboratori, cinema, teatro, musica, visite guidate e porte aperte ai maggiori centri di ricerca del territorio. Per condividere l’entusiasmo della scoperta, per confrontarsi sui temi più attuali della ricerca, per osservare, ...

L'appello : ''Fare Cultura per infondere fiducia nella scienza'' : Nell'era dei Big data e dell'Intelligenza Artificiale, l'invito di Cosimo Accoto del Mit di Boston è di 'fare cultura' sugli nuovi strumenti della scienza, per infondere nei cittadini la 'fiducia' che merita chi sta lavorando 'per il nostro bene e non per abusare dei nostri dati'

Arte e scienza della sCultura su pietra : 20/03/2019 - 13:18 Ci sono tante ragioni, si suppone, per scolpire la pietra così come esiste per tutto ciò che offre l'opportunità per l'espressione artistica, generare un reddito, compiere una ...

Google Arts & Culture - l'informatica al servizio della Cultura e della Scienza : Una dimostrazione lampante è il lavoro della divisione di Google Arts & Culture , che di recente ha collaborato con il CERN di Ginevra, la NASA oltre 100 musei di tutto il mondo per creare una ...