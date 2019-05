Cucchi,pg:prescrizione reato per medici

Agenzia_Ansa : #Cucchi, il Pg chiede la #prescrizione del reato per i medici #ANSA - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Caso Cucchi, pg chiede la prescrizione del reato per cinque medici #stefanocucchi - CheGuevaraRoma : RT @Agenzia_Ansa: #Cucchi, il Pg chiede la #prescrizione del reato per i medici #ANSA -

Al processo ai 5dell'ospedale Pertini per la morte di Stefano, il pg Remus al termine della requisitoria ha chiesto la conclusione con una declaratoria didel. I 5 erano stati condannati in I grado per omicidio colposo e assolti in appello. Intervenne poi la Cassazione rimandando indietro il processo; i giudici confermarono l'assoluzione. Un nuovo intervento della Cassazione ha rinviato nuovamente il processo, per il quale è stata fissata l'udienza di discussione delle difese il prossimo 3 luglio.(Di lunedì 6 maggio 2019)