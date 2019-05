Cristiana dell' Anna | Ho chiesto io di far morire Patrizia in Gomorra

huffingtonpost

(Di lunedì 6 maggio 2019) La quarta stagione disi è conclusa con un inaspettato colpo di scena:, unae protagoniste, è stata uccisa a sangue freddo da Genny Savastano., l’attrice che interpreta il personaggio, in un’intervista rilasciata al Mattino ha commentato il suo addio alla serie.“La richiesta di farè arrivata proprio da me, perché all’inizio non era previsto nella sceneggiatura’ultimo episodio. Quest’anno, infatti, mi sono sposata e un po’ di cose sono cambiate nella mia vita privata. Così, ho maturato l’esigenza di una svolta anche in campo professionale, anche perché una serie come ‘’ è un impegno continuativo che porta via mesi e mesi”Una decisione, dunque, non nei piani degli ...

