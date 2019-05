TelevideoRai101 : Crisi Iran, Usa schierano portaerei - carusotommaso : Crisi Teheran-Washington: l'Europa dov'è? - dariospezia : @MeacciEnrico @marcotravaglio Il futuro non lo conosce e non lo può prevedere nessuno, neppure il mago Otelma. Bast… -

Gli Stati Uniti stanno dispiegando laAbraham Lincoln e un cacciabombardiere al Us central command per "inviare un messaggio chiaro e inequivocabile al regimeiano". Lo afferma il consigliere alla Sicurezza nazionale di Trump, John Bolton. A "qualsiasi attacco agli interessi americani" gli Usa risponderanno con una "forza inarrestabile",ha aggiunto. "Gli Stati Uniti non stanno cercando una guerra con il regimeiano, ma sono pronti a rispondere a qualsiasi attacco", ha concluso.(Di lunedì 6 maggio 2019)