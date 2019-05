MatteoRichetti : Oggi, mentre, Matteo Salvini, a Modena, produce rabbia, violenza e insulti, noi, a Formigine con Maria Costi e… - TelevideoRai101 : Costi politica,Zingaretti:no bufale M5S - pomante_sergio : @MarcoFer1975 Hey genio... lo sai che negli USA ci sono 50 stati, con 50 governatori... con 50 'governi' locali...?… -

"Finisce un'altra bufala dei Cinque Stelle. Non era previsto alcun aumento di stipendio dei parlamentari, ma solo elementi di trasparenza e di passi in avanti per fare decidere un corpo terzo sullo stipendio dei parlamentari". Così il segretario del Pd,, sul ritiro della proposta di legge, da parte del tesoriere dem Zanda, sulle indennità parlamentari.ringrazia Zanda e dice: basta "faresparando bugie, aggredendo gli avversari e inventando delle notizie".(Di lunedì 6 maggio 2019)