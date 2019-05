Corso per esorcisti | ' sbagliato escludere gli insegnanti'

Giro d'Italia - terza tappa Vinci-Orbetello : perCorso con arrivo dedicato ai velocisti : Lunedì 13 maggio 2019 si disputerà la 3ª tappa del 102° Giro d’Italia. Si tratterà di una frazione di 220 Km, articolata interamente in Toscana. Il profilo altimetrico sarà leggermente ondulato, ma nonostante tutto si giocheranno il successo parziale i velocisti. Si andrà da Vinci a Orbetello, attraversando prima le colline senesi e poi la piana grossetana. In occasione della 3ª tappa della corsa rosa verrà ricordato Leonardo Da Vinci. A ...

Al via a Roma il Corso per esorcisti : Si inaugura oggi a Roma la XIV edizione del corso sull’Esorcismo e la preghiera di liberazione organizzato dall’Istituto Sacerdos dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e il Gris.L’obiettivo del corso - spiegano gli organizzatori - è quello di offrire una riflessione articolata su un argomento delicato e controverso: quello della pratica dell’esorcismo e della preghiera di liberazione. “Il nostro ...

PerCorso Giro d’Italia 2019 : le 21 tappe ai raggi X. La guida completa - gli scenari tattici e l’analisi di Federico Militello : Sabato 10 maggio scatterà l’edizione n.102 del Giro d’Italia. 21 tappe da disputare, 3578,8 km da percorrere lungo lo Stivale. Saranno nove le frazioni che presenteranno un chilometraggio superiore ai 200 km. Giocheranno un ruolo determinante le prove contro il tempo: previste ben tre cronometro individuali, per un totale 59,8 km. Cinque, invece, i tapponi di altissima montagna, tutti concentrati nella seconda parte della Corsa ...

In arrivo un conCorso per 1.850 funzionari giudiziari : stipendio annuo fino a 27 mila euro : Nei giorni scorsi, il Ministro della Pubblica Amministrazione ha firmato il decreto relativo al maxi concorso al Ministero della Giustizia, con il quale verranno assunti 1850 funzionari giudiziari. Secondo quanto detto dal Ministro Bongiorno questa decisione fa parte di un piano strategico funzionale a raggiungere uno svecchiamento delle amministrazioni pubbliche, mediante l'ingresso di candidati più giovani....Continua a leggere

Clamoroso – DisCorso con il Governo per la privatizzazione del San Paolo - i dettagli : Lo stadio San Paolo potrebbe essere privatizzato. Stando a quanto riporta l’Adnkronos sarebbe un’ipotesi sul tavolo, riconducibile al piano sulle dismissioni inserito nell’ultimo Def con l’obiettivo di tirare su, entro fine anno, quasi un miliardo di euro. Lo Stadio San Paolo non è tra i beni del Demanio, non è dunque riconducibile al Mef, ma appartiene al Comune di Napoli ed è in corso un confronto tra Governo ed ...

Maltempo : 75enne disperso in provincia di Varese - ricerche in Corso : Un uomo risulta disperso in provincia di Varese: i vigili del fuoco, impegnati in diversi interventi in zona a causa del Maltempo, lo stanno cercando in un’area boschiva del comune di Vergiate, a partire da via San Giorgio. Il 75enne si è allontanato alle prime luci dell’alba e risulta irreperibile. Sul posto stanno operando gli specialisti del Tas (Topografia applicata al soccorso), del Saf (Speleo alpino fluviale) e una squadra di ...

Officine del Talento - successo per il primo info point del conCorso : Buona la prima. Al Caffè Palcoscenico si è svolto il 3 maggio il primo giorno di info point per gli aspiranti concorrenti alla seconda edizione del

Giro d’Italia 2019 : quando inizia e finisce. Date delle 21 tappe - perCorso e stellette : Poco meno di una settimana alla partenza del Giro d’Italia 2019, prima grande corsa a tappe della stagione ciclistica internazionale che vedrà al via fuoriclasse del calibro di Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), Tom Dumoulin (Sunweb) e Simon Yates (Mitchelton Scott). La partenza è in programma sabato 11 maggio da Bologna, mentre l’arrivo sarà a Verona domenica 2 giugno per un totale di 21 tappe tra cui tre cronometro individuali e ben ...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 4 maggio 2019 : i numeri vincenti del conCorso n.54 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 4 maggio 2019 : i numeri vincenti del concorso n.54 sembra essere ...

**Siri : Conte - 'ho seguito perCorso e preso decisione più giusta'** : San Giovanni Rotondo (Fg), 4 mag. (AdnKronos) - "Non sono stato giudice, ho anticipato per trasparenza il percorso che avrei seguito, l'ho portato a termine e ho annunciato quella che mi sembra la decisione più giusta, che non mi ha fatto piacere prendere, perché non è pensabile che l'azione di gove

Giro d'Italia - seconda tappa Bologna-Fucecchio : perCorso con saliscendi nel finale : Domenica 12 maggio 2019 si correrà la 2ª tappa del 102° Giro d’Italia. La frazione in programma misurerà 205 Km e porterà i corridori da Bologna a Fucecchio. Si renderà omaggio a Gino Bartali, che, nella sua straordinaria carriera, ha vinto per 3 volte la corsa rosa (1936, 1937, 1946). I corridori percorreranno le “sue” strade in una tappa caratterizzata da saliscendi. Nell’attesa della corsa, giovedì scorso è andato in scena uno spettacolo ...

Cagliari-Fiorentina : 4 Daspo per l’assalto al B&B dei tifosi viola dello sCorso 15 marzo : Calcio: Cagliari-Fiorentina del 15 marzo, 4 Daspo per l’assalto al B&B dei tifosi viola Il Questore di Cagliari ha applicato 4 Daspo di 5 e 8 anni a carico di 4 tifosi del Cagliari appartenenti al gruppo ultras ‘Sconvolts’, tutti con precedenti penali, anche specifici. Nella mattinata del 15 marzo scorso, in occasione dell’incontro tra il Cagliari e la Fiorentina un gruppo di nove persone, alcuni con il volto ...

Tutto pronto per il ConCorso Musicale Internazionale Città di Palmanova : E' Tutto pronto per il debutto della settima edizione del Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova, che si aprirà ufficialmente alle 18.30 di domani, domenica 5 maggio, al teatro Modena, ...

India - Unicef : 10 milioni di bambini sul perCorso del ciclone Fani : In India, 28 milioni di persone, di cui 10 milioni di bambini, vivono sul percorso di impatto del ciclone Fani: lo riporta l’Unicef in un comunicato specificando che circa 1 milione di persone sono state evacuate in preparazione di quello che è stato descritto come il ciclone più forte degli ultimi 20 anni. Il ciclone che attualmente colpisce l’India e quelli che hanno attraversato il Mozambico in marzo e aprile hanno causato gravi ...