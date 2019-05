calabriapage

(Di lunedì 6 maggio 2019), COSENZA, " Persone non identificate hanno squarciato, a scopo intimidatorio, due pneumatici dell'auto in uso aldi, in corsa per ...

EcodelloJonio : Corigliano Rossano, il #M5s non molla e si rivolge al Consiglio di Stato - #ConsiglioDiStato #CoriglianoRossano… - il_meridio : Prime elezioni comunali per Corigliano-Rossano, subito un’intimidazione per un candidato a sindaco - Il Meridio - CosenzaPage : Corigliano Rossano, intimidazione al candidato sindaco Flavio Stasi - - -