Corbo | “Napoli | il Var premia la coraggiosa rimonta San Maurizio di Frattaminore non

(Di lunedì 6 maggio 2019) Antoniocommenta la vittoria del Napoli contro il Cagliari, nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: “Il Napoli dei sogni è rimasto per un’ora e mezza nel salotto di casa Ancelotti. Pentimenti e giuramenti di Insigne, i progetti di restauro che infiammarono la pace del Primo Maggio tra la società e il miglior talento italiano del Napoli, la partecipazione di De Laurentiis e Raiola come testimoni. Un incontro che sembrava svanire nel languido primo tempo, nessuno dei già pochi tifosi se ne ricordava più, quando una squadra si è limitata a godere del possesso palla (64%) ed il Cagliari si è ravvolto nella sua rude franchezza difensiva.Con otto giocatori inferiori ai 175 centimetri il Napoli schiera un attacco di ovvia impotenza: il 4-4-2 non va se l’attacco è affidato ai sofferti guizzi dei superleggeri Insigne ed un sempre vivace Mertens opposti a ...

