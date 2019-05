Conte lancia dei messaggi | “Al 60% allenerò in Italia”

ilfogliettone

(Di lunedì 6 maggio 2019) Il futuro di Antonio"sara' al 60% in Italia, al 30% all'estero e al 10% fermo ad aspettare". Lo rivela il diretto interessato, libero dopo l'esperienza al Chelsea, in un'intervista che andra' in onda domani 7 maggio in prima serata a 'Le Iene' e di cui il programma di Italia1 ha anticipato alcuni stralci. Attaccato alla 'macchina della verita'', alla domanda se la prossima stagione allenera' in Italia,ha risposto che "ci sono buone probabilita', come anche che allenero' all'estero. Ma c'e' anche la probabilita' di restare fermo. La priorita' e' andare in una societa' che mi permetta di lottare per vincere", ha aggiuntoprima di dare le percentuali: "60% di probabilita' che resto in Italia, 30% che vado all'estero e 10% che rimango ad aspettare".A settembre sara' l'allenatore del Milan? "No". Dell'Inter? "No". Della Roma? "No". Della Juventus? "No". Del Psg? "No". ...

