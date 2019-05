Conte a le Iene | “Al 60% allenerò in Italia E su Baggio | Del Piero e Mourinho…”

Antonio Conte vittima de Le Iene : il tecnico sottoposto alla macchina della verità sul futuro! : Antonio Conte ha risposto alle domande de Le Iene senza poter mentire, altrimenti la macchina della verità se ne sarebbe accorta Antonio Conte è stato una delle vittime de Le Iene. I colleghi di Italia 1 hanno sottoposto il tecnico alla macchina della verità, stuzzicandolo in merito a vita privata e futuro. In merito a quanto concerne l’extra campo, Conte ha rivelato di non aver mai tradito la moglie, ha dichiarato che i capelli sono ...

Conte Roma - Totti a Le Iene : “Chiedete a lui se arriva” : Conte Roma: Finisce 1-1 a Marassi la sfida testa-coda tra Genoa e Roma. Un pari che fa male ai giallorossi che devono anche ringraziare Mirante per essere riusciti a non perdere all’ultimo minuto. Un risultato che consente alla squadra di Prandelli di allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione visto che l’Empoli terzultimo è ora staccato di […] L'articolo Conte Roma, Totti a Le Iene: “Chiedete a lui se ...

Pomigliano - licenziati e disoccupati Contestano Di Maio : “Viene qui a rubare i voti - non ha mantenuto promesse” : Un gruppo di licenziati e disoccupati ha protestato, fuori dai cancelli dell’Avio Aero di Pomigliano d’Arco (Napoli), dove era attesa la visita del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. I contestatori indossavano una maschera del ministro col naso da Pinocchio. “Il reddito di cittadinanza per licenziati e disoccupati non c’è. I politici non fanno nulla per i poveri”. Il gruppo ha consegnato una lettera al padre del capo ...

Scontro premier-vice : “Conte? Preferisco parlare con Antonio per sapere se viene al Milan” : «Conte mi sfidi sulle tasse, non sulla fantasia». Matteo Salvini è ancora furioso per come il premier ha gestito il caso del sottosegretario leghista Armando Siri. Le dimissioni forzate del suo fedelissimo sono una sconfitta per il vicepremier e per la Lega. Ma nel suo tour elettorale per l’Emilia Romagna cerca di archiviare il tema: «In Consiglio ...

Governo alla rinfusa sul Venezuela. M5S condanna il 'golpe' di Guaidò - Salvini lo sostiene. Moavero e Conte mediano : Due posizioni che, ancora una volta, Palazzo Chigi ha tentato di mediare, facendo trapelare che "il Governo auspica una transizione politica pacifica e un'evoluzione democratica del Paese attraverso ...

Governo alla rinfusa sul Venezuela. M5S condanna il "golpe" di Guaidò - Salvini lo sostiene. Moavero e Conte mediano : In Europa si fanno i conti anche con la posizione dell'Italia, rimasta tra i pochi a non riconoscere Guaidò. Anche al prezzo di una spaccatura all'interno della maggioranza. Tale spaccatura si è riproposta anche adesso che la situazione è tornata ad infiammarsi. M5s, rispetto alla chiamata delle armi di Guaidò ha mostrato tutta la sua contrarietà, esprimendo "profonda preoccupazione per il tentativo di colpo di ...

Roma : Ranieri - Conte? Se viene felice : ANSA, - Roma, 27 APR - "Io guardo al bene della Roma, non a me stesso, e se si parla di Antonio tanto di cappello, lo vado a prendere all'aeroporto". Così Claudio Ranieri sulla possibilità che Antonio ...

M5s ora vuole chiarimenti su Arata : ‘Salvini spieghi’. Centinaio : ‘Conte dimette Siri senza accordo? Viene meno fiducia’ : Da Siri ad Arata. Il Movimento 5 Stelle raddoppia. Dopo aver chiesto le dimissioni del sottosegretario leghista indagato per corruzione e in attesa della decisione del premier Giuseppe Conte sulla sua posizione (lunedì 29 vertice decisivo a Palazzo Chigi), ora l’obiettivo è diventato l’ex parlamentare siciliano che, per gli inquirenti, è legato a doppio filo all’imprenditore Vito Nicastri, considerato suo socio occulto e, ...

Simona Ventura : "Ascolti The Voice? Contenta - competitor è Le Iene - non Grande Fratello" : "Sono molto Contenta del risultato. Ma devo dire che la cosa che mi ha reso ancora più felice sono i tantissimi messaggi di affetto e di complimenti ricevuti dopo la trasmissione". Simona Ventura ha commentato così con l'AdnKronos l'esordio al timone di The Voice of Italy, che ieri sera ha fatto registrare 2.435.000 spettatori e l'11.15% di share (qui tutti gli ascolti). La conduttrice ha analizzato il risultato così:Ieri era una serata ...

Kobi Marimi di Israele sostiene Mahmood a Eurovision Song Contest : “Ha carisma e molte possibilità” : Kobi Marimi di Israele sostiene Mahmood a Eurovision Song Contest. Il rappresentante della nazione ospitante si è apertamente dichiarato a favore del nostro artista, che approderà sul palco di Tel Aviv per la finale del 18 maggio nella quale porterà una versione rimaneggiata di Soldi. Il nome di colui che andrà a rappresentare Israele è trapelato solo nelle ultime ore e risponde al nome di Kobi Marimi, già protagonista di un cambio di rotta ...

Giuseppe Conte e la foto della torta col ponte di Genova. Luca Bizzarri : "Come strac***o gli viene in mente?" : "Nel mondo che vorrei, si rifarebbe un ponte, in silenzio, e basta. Qui a qualcuno viene in mente di fare una torta e non c'è uno che pensi che lì sotto ci sono 43 vittime. Nessuno che dica 'Ma come strac***o vi è venuto in mente?' Non c'è nessuno". Luca Bizzarri del duo Luca e Paolo, genovese, con