Conferenza stampa | Viaggio al centro della Scienza

Napoli-Cagliari - rigore inesistente : furia Carli in Conferenza stampa -VIDEO- : NAPOLI CAGLIARI rigore- Il Napoli batte il Cagliari 2-1 al 97′ minuto dopo un calcio di rigore inesistente per presunto fallo di mano di Cacciatore in area di rigore. Braccio totalmente attaccato al corpo e contatto con il pallone fuori area. Noi immaginiamo cosa sarebbe successo se un episodio simile fosse stato concesso in favore […] More

Spalletti e la Conferenza stampa lampo : “non salto di gioia” e se ne va… [VIDEO] : Luciano Spalletti durante la conferenza stampa alla Dacia Arena è stato di poche parole, un minuto scarso la durata Luciano Spalletti è stato protagonista di una conferenza stampa mourinhana ieri sera in quel di Udine. Dopo il pari della sua Inter un po’ deludente, si è concesso ai cronisti per solo un minuto, con poche battute alle quali ha risposto prima di lasciare la sala stampa facendo spazio al collega Tudor. Ecco il video di ...

Napoli-Cagliari - Maran in Conferenza stampa : il bilancio della stagione ed il futuro : “Queste ultime quattro partite ci serviranno per continuare a consolidare le basi sulle quali proseguire. Saranno test impegnativi, a cominciare da quello di domani, sul campo della seconda forza del campionato. I numeri dicono che sarà difficile fare risultato, ma il nostro futuro passa anche attraverso esami così complicati”. Sono le dichiarazioni di Rolando Maran, allenatore del Cagliari in conferenza in vista del match ...

Napoli-Cagliari - la Conferenza stampa di Ancelotti LIVE : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 3 minuti fa Il Napoli ha segnato quattro gol su punizione, uno proprio all'andata a Cagliari con Milik. Nei maggiori campionati europei, solo il Barcellona ha fatto ...

Conferenza stampa : Il Salone dei Sapori - Padova 8-12 maggio 2019 : Storia, scienza, nutrizione, sostenibilita', arte e gusto: tutti gli appuntamenti dell'evento che celebra il territorio e le sue eccellenze in occasione degli 800 anni del Palazzo della Ragione, del mercato ...

Statte : 'L'ora di lezione non basta' - oggi Conferenza stampa In Puglia povertà educativa per un minorenne su tre : Questi dati dimostrano, come peraltro confermano tristi episodi di cronaca, che anche sul nostro territorio la "povertà educativa" non riguarda solo nuclei familiari disagiati, ma anche famiglie ...

Siri : «Se i pm non archiviano le accuse pronto a dimettermi entro 15 giorni» Slitta la Conferenza stampa di Conte : Una nota di Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione che il M5S vorrebbe far dimettere

Siri : «Senza novità dai pm pronto a dimettermi entro 15 giorni» E la Conferenza stampa di Conte slitta : live tv : Una nota di Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione che il M5S vorrebbe far dimettere

Giuseppe Conte convoca Conferenza stampa a Palazzo Chigi per le 18.30 : Alle 18.30 si terrà una conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. E’ quanto si apprende da fonti della presidenza del Consiglio. Non sono stati confermati gli argomenti che verranno trattati dal premier. L'articolo Giuseppe Conte convoca conferenza stampa a Palazzo Chigi per le 18.30 proviene da Il Fatto Quotidiano.

MotoGP - Gp Jerez Conferenza stampa : Marquez - 'Abbiamo capito il motivo della caduta di Austin - ma non lo posso dire' : MotoGP Gp Spagna Conferenza Stampa - Alla Conferenza Stampa del Gran Premio di Spagna, quarta tappa del Motomondiale 2019, era presente anche Marc Marquez . Il Campione del Mondo in carica è reduce dalla caduta di Austin, arrivata mentre era al comando, ma questo sembra non aver minato la sua fiducia. Il pilota di Cervera ha raccontato di non essersi scoraggiato dopo la ...

MotoGp – Dal nuovo asfalto di Jerez al ricordo di Senna - Dovizioso in Conferenza stampa : “la morte di Ayrton? Fu una giornata bruttissima” : Dovizioso sereno alla vigilia del Gp di Spagna: le parole del forlivese della Ducati in conferenza stampa a Jerez de la Frontera I piloti della MotoGp sono schierati in sala stampa per la tradizionale conferenza del giovedì, per raccontare le sensazioni con le quali arrivano alla prima gara europea. A Jerez de la Frontera sfoggia un bel sorriso Andrea Dovizioso, che dopo Austin è il leader della classifica piloti e ha dunque una ...

Radio Radicale : domani Conferenza stampa Bernardini e Turco all'Ars : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Il rinnovo della convenzione fra lo Stato e Radio Radicale ma anche temi più generali come la libertà d’informazione e lo stato di diritto. Sarà questo il tema della conferenza stampa del Partito Radicale che si terrà domani, venerdì 3 maggio, alle 11.30, nella sala sta

Juventus-Torino - Allegri in Conferenza stampa alle 14 : 00 : JUVENTUS TORINO, allegri in conferenza – C’è particolare attesa per la conferenza stampa di oggi di Massimiliano allegri. Se non bastasse l’argomento, il derby della Mole, e la conseguente importanza del match (soprattutto per il Torino, che mai come quest’anno sogna e spera di battere i bianconeri) a dare maggiore interesse all’incontro delle 14:00 ci […] L'articolo Juventus-Torino, allegri in conferenza ...

Juventus-Torino - Allegri Conferenza stampa : le parole del tecnico : Allegri conferenza stampa- Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida tra Juventus e Torino. Un derby decisamente più importante per la compagine granata, squadra a caccia di punti fondamentali per la zona Champions League. La Juventus, dal canto suo, nonostante la vittoria matematica dell’8° scudetto consecutivo, venderà cara la pelle per aggiudicarsi il […] More