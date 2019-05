Conegliano campione d' Italia

Volley : Conegliano campione Italia donne : ANSA, - ROMA, 6 MAG - L'Imoco Conegliano è campione d'Italia di pallavolo femminile per il secondo anno consecutivo. la squadra veneta ha infatti battuto l'Igor Gorgonzola Novara per 3-2, 25-16, 23-25,...

LIVE Conegliano-Novara volley - Gara-3 Finale Scudetto in DIRETTA : primo match-ball per le campionesse in carica : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, Gara-3 della Finale Scudetto di volley femminile. E’ la terza sfida della serie che assegna lo Scudetto 2018/2019 tra le due protagoniste annunciate della stagione che il 18 maggio a Berlino si contenderanno la Champions League dopo aver conquistato una Finale tutta italiana. Si potrebbe già chiudere tutto qui perchè Conegliano è avanti 2-0 nella serie, ha il vantaggio del fattore ...

LIVE Conegliano-Monza - Gara-2 Play-off in DIRETTA : campionesse d’Italia avanti 1-0 con un gran finale di set : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Monza, Gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile. Le campionesse d’Italia giocheranno di fronte al proprio pubblico dopo avere demolito le brianzole alla Candy Arena, l’Imoco ha chiuso la pratica d’apertura per 3-0 e oggi punta a schizzare sul 2-0 per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione all’atto conclusivo. Le campionesse d’Italia partiranno ...

LIVE Conegliano-Monza - Gara-2 Play-off in DIRETTA : campionesse d’Italia per l’allungo nella serie di semifinale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Monza, Gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile. Le campionesse d’Italia giocheranno di fronte al proprio pubblico dopo avere demolito le brianzole alla Candy Arena, l’Imoco ha chiuso la pratica d’apertura per 3-0 e oggi punta a schizzare sul 2-0 per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione all’atto conclusivo. Le campionesse d’Italia partiranno ...