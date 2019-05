Concorso docenti | incontro Miur-sindacati | confermato percorso abilitante selettivo

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) Oggi pomeriggio, 6 maggio 2019, si è tenuto il primo di una serie di tavoli tecnici tra ile ivolti a discutere dei problemi riguardanti la scuola. In particolare l’argomento di cui il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha discusso con idella scuola in data odierna, è stato “reclutamento e precariato”. L’obiettivo che il Governo sembra avere nella situazione attuale, è quello di eliminare progressivamente il precariato all’interno del mondo scolastico, rendendo più agevoli le modalità di reclutamento deie degli aspiranti tali. In particolare nel suddetto tavolo tecnico si è discusso delle agevolazioni da riservare ai precari storici che hanno esperienza pluriennale nell’insegnamento scolastico ma ancora non sono riusciti ad immettersi in ruolo. Per accedere aldi reclutamento facilitato, che ilsi sta impegnando a predisporre, gli ...

