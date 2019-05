Come si chiamerà il royal baby? Impazza il toto-nomi

Nel Regno Unito impazzano le scommesse sul figlio di Meghan e Harry : Come si chiamerà il Royal Baby? : Il principe Harry e la sua consorte Meghan, duchi del Sussex, hanno dichiarato che la nascita del loro primo bebè sarà un evento privato: il parto avverrà molto probabilmente in casa nella nuova residenza di Frogmore Cottage, vicino al Castello di Windsor. Ma per ora è solo un’ipotesi, osteggiata dal fatto che l’eta di Meghan potrebbe imporle un parto in una struttura ospedaliera, più sicura in caso di necessità o urgenze. Ciò che ...

Snooki ha rivelato Come chiamerà il terzo figlio che sta aspettando : Rullo di tamburi... The post Snooki ha rivelato come chiamerà il terzo figlio che sta aspettando appeared first on News Mtv Italia.

Meghan e Harry - via al toto-nomi : ecco Come si chiamerà il Royal Baby : Tra poche settimane, il principe Harry e Meghan Markle diventeranno genitori per la prima volta. Non si sa ancora il sesso del 'Royal Baby', ma Oltremanica impazza già il toto-nomi e,...

Harry e Meghan : c’è un nuovo nome in testa alle scommesse su Come si chiamerà il Royal Baby : I bookmakers hanno aggiornato le quotazioni The post Harry e Meghan: c’è un nuovo nome in testa alle scommesse su come si chiamerà il Royal Baby appeared first on News Mtv Italia.

Inter - Zhang cambia nome al Jiangsu : ecco Come si chiamerà : Inter Zhang – Svolta clamorosa per il club di Zhang. Il patron dell’Inter e del Jiangsu avrebbe infatti deciso di cambiare nome alla sua seconda squadra. Il Jiangsu Suning, club cinese di proprietà dello stesso gruppo che possiede l’Inter, potrebbe presto cambiare il proprio nome e diventare il “Jiangsu Inter”, o meglio Jiansgu International Football Club. Secondo alcune […] L'articolo Inter, Zhang cambia nome al Jiangsu: ...

Kazakistan. Cambia nome la capitale Astana : si chiamerà Come l'ex presidente : Un'immagine di Astana: la capitale kazaka cambierà nome in Nursultan in onore dell'ex presidente, Ansa, . Il Parlamento del Kazakistan ha approvato la modifica del nome della capitale del Paese, in ...

Inter - Zhang cambia nome al Jiangsu : ecco Come si chiamerà : Inter Zhang – Svolta clamorosa per il club di Zhang. Il patron dell’Inter e del Jiangsu avrebbe infatti deciso di cambiare nome alla sua seconda squadra. Il Jiangsu Suning, club cinese di proprietà dello stesso gruppo che possiede l’Inter, potrebbe presto cambiare il proprio nome e diventare il “Jiangsu Inter”, o meglio Jiansgu International Football Club. Secondo alcune […] L'articolo Inter, Zhang cambia nome al Jiangsu: ...