Colpito da blocco cemento | tre indagati

Morto operaio Colpito da blocco cemento : 12.10 Alessandro Ziliani, muratore bergamasco di 50anni rimasto gravemente ferito ieri in un'azienda agricola a Cortemaggiore, in provincia di Piacenza, è Morto all'ospedale Maggiore di Parma. Stava eseguendo la demolizione di una struttura, quando è stato travolto da un blocco di cemento che lo ha colpito al petto. Il 50enne era stato trasporta in ospedale con l'eliambulanza, dopo che vigili del fuoco e operatori del 118lo avevano liberato ...