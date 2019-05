Cnel | Fraccaro | “Proposta di abolizione arriva in Senato” Negli ultimi giorni l’ente ha

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Scampato all’nel dicembre del 2016 con il fallito referendum costituzionale proposto dal governo Renzi, ilaveva tentato l’autoriforma. Poi di fatto bocciata per incostituzionalità. Il suo destino, in ogni caso, è rimasto lo stesso: sparire. Nonostantetempi il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro qualcosa abbia prodotto: almeno due proposte di legge, diverse iniziative e report. Nel corso degli anni è stato bersaglio di molte polemiche: previsto dall’articolo 99 della Costituzione, dal 1957, anno della sua istituzione, ha però dimostrato di avere più vite dei gatti. Nonostante alla riforma o alla soppressione – prevista nel contratto di governo M5s-Lega – ci abbia pensato più di un esecutivo.La proposta diin arrivo in aula – Il governo ora ha fissato la data di discussione per la sua soppressione: ...

