Club Olimpia | è arrivato il terzo titolo consecutivo in anticipo

(Di lunedì 6 maggio 2019) Ilsi è laureato campione nell’Apertura 2019 con tre giornate d’sugli acerrimi rivali del Cerro Porteno; i 10 punti di vantaggio accumulati, dopo la vittoria per 6-0 nella trasferta in casa del Deportivo Santanì, hanno chiuso il discorso.Calcio estero, Sudamerica, Storie,/ E’ il(considerando l’Apertura e il Clausura 2018) per ilparaguaiano che per la seconda volta vince tre campionati di fila; la prima fu tra il 1997 ed il 1999.La squadra dell’argentino Garnero ha lasciato le briciole agli avversari, perdendo solo quattro gare (1 nell’Apertura 2018, 3 nel Clausura 2018); per ilè il quarantatreesimodella sua storia.I campioni del Paraguay, in quest’edizione dell’Apertura 2019, hanno anche il miglior marcatore: Néstor Camacho, centrocampista ...

