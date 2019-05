Cina | Trump annuncia nuovi dazi Le Borse crollano Petrolio giù

Trump riapre la guerra dei dazi con la Cina e le Borse soffrono : Sul fronte italiano, da seguire la nota mensile sull'andamento dell'economia, in uscita martedì, e i dati sulla produzione industriale, venerdì,. INTESA APRE LA SFILATA DEI CONTI La settimana ...

Usa - Trump minaccia aumento dazi alla Cina. Borse e yuan a picco : Roma, 6 mag., askanews, - Borsa e valuta cinese a picco dopo che il presidente degli Stati Uniti con un tweet ha minacciato di aumentare entro la settimana dal 10% al 25% i dazi su circa 200 miliardi ...

Trump minaccia nuovi dazi e la Cina vuole uscire dai negoziati : Le Borse si preparano a una giornata di passione. A Wall Street i future sul Dow Jones perdono più di 400 punti. Giù dell'1,5% i future dello S&P e del Nasdaq. Anche il petrolio cede oltre il 2 per cento...

Borse Cina crollano - dopo minaccia Trump : 5.57 Le Borse cinesi ampliano le perdite a pochi minuti dalla pausa di metà seduta delle contrattazioni: l'azionario di Shanghai, con la minaccia di Trump sui dazi al 25% sull'import di 200 miliardi di dollari di beni "made in China", crolla del 5,14%, a 2.9 20,25 punti, mentre quello di Shenzhen fa un tonfo del 5,67%, a quota 1.543,85, dopo un minimo intraday intorno a -6,2%.

Usa-Cina - Trump : dazi più cari da venerdì : 23.17 Tra 5 giorni i dazi americani su 200miliardi di prodotti cinesi saliranno dal 10% al 25%.Lo annuncia il presidente Usa Trump.Le trattative commerciali, spiega, procedono "troppo lentamente". "Per 10 mesi la Cina ha pagato dazi al 25% su 50 miliardi di dollari di prodotti hi-tech e del 10% su 200mld di altri prodotti": 325mld di dollari di prodotti cinesi restano non tassati "ma presto lo saranno al 25%",spiega Trump. "I dazi pagati agli ...

Usa-Cina : Trump alza i dazi dal 10 al 25% su import da Pechino per 200 miliardi di dollari : ROMA - I dazi Usa su duecento miliardi di dollari di merci importate dala Cina salgono dal 10 al 25 per cento. Lo annuncia il presidente Donald Trump via Twitter. Il rialzo avrà effetto dal prossimo ...

Trump annuncia l'aumento dei dazi alla Cina dal 10% al 25% : ... in caso negativo, potrebbe dar via ad una nuova escalation della guerra commerciale tra le due più importanti economie del mondo. Dal 10 maggio i dazi americani su 200 miliardi di prodotti cinesi "...

Paura per il morbillo negli Usa - scatta la quarantena. Trump : «VacCinatevi» : «L'Europa è la regione nel mondo con il livello più basso di fiducia sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini e questo è un rischio per la salute pubblica - ha detto all' Ansa il vicepresidente della ...

Donald Trump si avviCina al microfono e un uomo gli lancia il cellulare : l’episodio alla convention sulle armi : Donald Trump stava per prendere la parola alla convention sulle armi della NRA (National Rifle Association), quando un uomo, tra le prime file del pubblico in platea, gli ha lanciato uno smartphone. Il contestatore è stato individuato e arrestato dalle forze dell’ordine. Video Twitter L'articolo Donald Trump si avvicina al microfono e un uomo gli lancia il cellulare: l’episodio alla convention sulle armi proviene da Il Fatto ...

Epidemia di morbillo negli Stati Uniti - Trump : «VacCinatevi» : Donald Trump ha invitato tutti gli americani a vaccinarsi contro il morbillo. Un'inversione di tendenza per il presidente americano che in passato, attraverso i suoi profili social, aveva messo in ...

Trump cambia idea : adesso dice di vacCinare i bambini : Il presidente americano Donald Trump ha esortato i genitori a far vaccinare i loro figli. Questa settimana i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno annunciato che i casi di morbillo hanno raggiunto un livello record da quando la malattia è stata dichiarata debellata nel 2000.

?Morbillo - l'appello di Trump agli americani : «VacCinatevi» : Allarme morbillo negli Usa. Il presidente americano Donald Trump ha invitato tutti gli americani a vaccinarsi contro il morbillo. l'appello arriva mentre negli Stati Uniti, da New York a Los...

Morbillo - l'appello di Trump agli americani : 'VacCinatevi' : Allarme Morbillo negli Usa . Il presidente americano Donald Trump ha invitato tutti gli americani a vaccinarsi contro il Morbillo. l'appello arriva mentre negli Stati Uniti, da New York a Los Angeles, ...

Morbillo : Trump a americani - vacCinatevi : ANSA, - WASHINGTON, 26 APR - Il presidente americano Donald Trump ha invitato tutti gli americani perche' si vaccinino contro il Morbillo. L'appello arriva mentre negli Stati Uniti, da New York a Los ...