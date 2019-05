Cina | perché è sbagliato considerarla un «antagonista estraneo»

Condomini denunciano una viCina di casa perché troppo grassa - per il suo peso ha provocato delle preoccupanti crepe ai pavimenti : La città si chiama Volgograd e le ultime lettere sono quelle di alcuni residenti che hanno protestato contro una loro vicina di casa decisamente ingombrante che rischia di distruggere tutti i pavimenti di un palazzo. La signora risponde al nome di Natalia Rudenko e ha 36 anni, oltre ad essere famosa per i chili di troppo. Si sta parlando infatti della donna più grassa di tutta la Russia, almeno fino a qualche tempo fa. Le fondamenta ...

Pane - Olio e Fantasia - arriva il nuovo programma di cuCina dell’ex finalista di Masterchef Enrica Della Martira : “Era necessario? Sì - ecco perché” : In tv sta per arrivare un nuovo programma di cucina: Pane, Olio e Fantasia. Dal 28 aprile, ogni domenica alle ore 14, Food Network (canale 33) ospiterà otto appuntamenti dedicati a uno degli alimenti protagonisti Della nostra tavola, il Pane appunto. Ricette semplici e sfiziose per scoprire i segreti per la perfetta lievitazione e gli abbinamenti più adatti a tutte le occasioni. Direte voi: era necessario? Abbiamo posto la stessa domanda alla ...

BTp : perché aumenta lo spread con Spagna e Portogallo. Grecia più viCina : Il differenziale di rendimento tra BTp e titoli greci è sceso fino a 61 punti (minimi dal 2009). Torna a salire invece lo spread con i titoli degli altri Paesi periferici...

Perché la crescita dei condizionatori d'aria in Cina è un buon segno : La produzione di condizionatori d'aria e altri elettrodomestici sta crescendo in Cina e questo è un buon segno per la seconda economia più grande del mondo afferma Citi in un rapporto. L'ottimismo per le prospettive della Cina è in aumento dopo che Pechino ha affermato che il suo prodotto interno lordo è cresciuto più del ...

Formula 1 – “Sappiamo perchè l’abbiamo persa” : Vettel svela il significato della sua affermazione in qualifica in Cina e sul titolo Mondiale… : Un Sebastian Vettel sincero e sicuro di sè oggi in conferenza stampa a Baku: le parole del tedesco della Ferrari alla vigilia del Gp d’Azerbaijan E’ tutto pronto a Baku per il quarto appuntamento della stagione 2019 di Formula 1: i piloti hanno già effettuato la loro ricognizione in pista in vista di salire finalmente a bordo delle loro monoposto domani per le prime sessioni di prove libere. photo4/Lapresse A Baku la Ferrari ha ...

Milano - ferisce la viCina con l'acido perché infastidito dai cani : arrestato 65enne : E' accaduto a Buccinasco. La malcapitata, 79 anni, ha riportato una lesione alla cornea, mentre i due animali stanno bene

VIDEO Sebastian Vettel team radio F1 - GP Cina 2019 : “Ce l’avevamo - sappiamo perché l’abbiamo persa” : “Ce l’avevamo, sappiamo perché l’abbiamo persa”. Sono queste le parole poco dopo il termine delle qualifiche del GP di Cina (terza prova del Mondiale 2019 di F1) del tedesco della Ferrari Sebastian Vettel nel team radio al suo ingegnere di pista Riccardo Adami. Una comunicazione successiva alla presa di coscienza del riscontro finale del time attack, concluso dal quattro volte iridato in terza posizione a tre decimi dal finlandese della ...

F1 - GP Cina. Team radio Vettel : 'Ce n'era un po' di più. Sappiamo perché'. VIDEO : Un Team radio difficile da decifrare, sul cui significato non ci sono certezze ma che, ascoltato e riascoltato, lascia pensare. A comunicare con il muretto è Sebastian Vettel al termine delle ...

Formula 1 – Vettel vede il bicchiere mezzo pieno dopo le qualifiche in Cina : “distacco troppo grosso - ma dobbiamo essere contenti! Ecco perchè” : Sebastian Vettel positivo e fiducioso dopo le qualifiche del Gp della Cina: le parole del tedesco della Ferrari in conferenza stampa E’ Valtteri Bottas il poleman del Gp della Cina: il finlandese della Mercedes ha avuto la meglio sui suoi rivali nelle qualifiche di questa mattina sul circuito di Shanghai, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra Lewis Hamiton e le Ferrari di Vettel e Leclerc. Photo4/LaPresse Nonostante il ...

Perché la Cina vuole mettere al bando il mining di bitcoin : Un ‘mining pool’, grande infrasfruttura per minatori di criptovalute (Foto: Bloomberg/Getty Images) La recente ripresa del settore delle criptovalute, trainate soprattutto dall’aumento del valore del bitcoin visto nelle ultime settimane e arrivato sopra la soglia dei 5mila dollari, potrebbe presto subire una battuta d’arresto a causa della Cina. In un nuovo pacchetto di misure varato da Pechino ci potrebbe essere una norma che riduce ...

Perché i millennials si avviCinano al mondo del trading online : I millennials sono sempre più attirati nel mondo del trading online. Si tratta di una professione digitale che permette di

Perché il sesso fra colleghi è così dannatamente affasCinante? : L’ufficio sembra meno grigioPiù produttiviPiù creativiLa competitività Quando la relazione finisceTutto ciò che è proibito esercita su di noi un certo fascino. Fin da bambini abbiamo tutti sperimentato la fatale attrazione di un cartello con la scritta «vietato fare la certa cosa». E immancabilmente desideravamo farla. Per quanto riguarda il sesso la solfa non cambia assai. Altrimenti non si spiegherebbe quanto attraente sia per molti la ...

FONDAZIONE FBK * BUFALE IN SALUTE : « perché la mediCina è piena di trappole - PRESENTE la giornalista scientifica Silvia Bencivelli Giovedì 4 ... : ... finanziato dalla Provincia autonoma di Trento e ospitato dalla FONDAZIONE Bruno Kessler - punta ad avvicinare il pubblico al mondo della scienza grazie a divulgatori in grado di trattare argomenti ...

Ecco come e perché nascono le alluCinazioni : L'allucinazione è una falsa percezione in assenza di uno stimolo esterno reale, che in psicopatologia viene definita "percezione senza oggetto". Insomma, le allucinazioni sono un abbaglio del cervello che prova a interpretare qualcosa senza avere la giusta e necessaria quantità di informazioni per farlo, con la conseguenza di riempire quel vuoto andando a pescare immagini nelle esperienze pregresse, aspettative e/o previsioni.A indagare ...