Ciclismo femminile | Ranking olimpico Tokyo 2020 6 maggio | l’Italia si mantiene al

(Di lunedì 6 maggio 2019)rafforza la seconda posizione in camponelUCI per nazioni, decisivo per la qualificazione alle Olimpiadi diper ilsu strada. La Nazionale azzurra questa settimana ha aumentato di 59 punti il proprio vantaggio sull’Australia, confermandosi così sempre di più come seconda potenza mondiale alle spalle dell’Olanda, che resta però irraggiungibile. Una notizia quindi molto positiva in vista della prossima rassegna a cinque cerchi, in cui al momento potremmo schierare quattro atlete, ovvero il massimo disponibile, un diritto riservato solo alle prime cinque nazioni in classifica.UCIQUALIFICAZIONE OLIMPIADI(6): 1 Olanda 3356 2 Italia 2150 3 Australia 1363 4 Danimarca 1092 5 Belgio 840 6 Sud Africa 736.75 7 Polonia 713 8 Germania 610 9 Etiopia 545 10 Messico 541Olanda padrona anche nella classifica ...

