Ciclismo | Fabio Aru | “Adesso sto bene | spero di tornare per la Vuelta Al Giro tiferó

Ciclismo : caduta e vittoria per Fabio Jakobsen alla Scheldeprijs - male Kittel : Sfreccia ancora, come un anno fa, Fabio Jakobsen sul traguardo della Scheldeprijs. La più facile e veloce delle classiche fiamminghe è stata ancora una volta appannaggio degli sprinter, ma dopo una corsa che ha riservato battaglia e sorprese già nelle fasi iniziali. Il vento ha spezzato più volte il gruppo nella prima parte di gara, segnata anche da diverse cadute. Nel finale ci ha provato tutto solo Edvald Boasson Hagen, ma il norvegese è stato ...

Ciclismo - intervento riuscito per Fabio Aru : PRATO - intervento riuscito per Fabio Aru , operato presso il Nuovo Ospedale di Prato-Santo Stefano. L'angioplastica dell'arteria iliaca, con posizionamento di stent vascolare, era stata programmata ...

Ciclismo - operazione riuscita al meglio per Fabio Aru. Adesso un mese di riposo - poi la lunga riabilitazione per tornare al top : La giornata di oggi potrebbe scrivere una volta per tutte la parola fine sulle sofferenze di Fabio Aru. Il corridore sardo si è infatti sottoposto presso il Nuovo Ospedale di Prato-Santo Stefano ad un intervento di angioplastica dell’arteria iliaca della gamba sinistra durante il quale è stato posizionato uno stent vascolare per risolvere la costrizione che impediva il regolare afflusso sanguigno durante la prestazione atletica. ...

Ciclismo - Fabio Aru operato alla gamba : ROMA. Fabio Aru è stato sottoposto oggi, nel Nuovo ospedale di Prato-Santo Stefano, all'intervento chirurgico di angioplastica dell'arteria iliaca con posizionamento di stent vascolare. Lo comunica, ...

Ciclismo – Fabio Aru operato : l’aggiornamento dell’UAE Team Emirates dopo l’intervento : Il corridore dell’UAE Team Emirates Fabio Aru operato oggi a Prato E’ stato operato oggi Fabio Aru. Ad annunciarlo è stato il Team del sardo, l’UAE Emirates, con un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale di recente. “Fabio Aru è stato sottoposto oggi, presso il Nuovo Ospedale di Prato-Santo Stefano, a un programmato intervento chirurgico di angioplastica dell’arteria iliaca con posizionamento di stent ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Andavo a 250 watt come un amatore - non vedo l’ora di rientrare’ : Il male oscuro che sembrava attanagliare Fabio Aru da troppo tempo ha finalmente un nome. Dopo una lunga e meticolosa serie di accertamenti, allo scalatore della UAE Emirates è stato diagnosticato un restringimento all’arteria iliaca della gamba sinistra: per tale motivo dovrà sottoporsi a un’operazione. Aru dovrà stare lontano dalle corse per molti mesi, ma dopo la grande sofferenza che ha vissuto dalla scorsa stagione, Fabio ha accolto come ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Nessuno può sapere quanto ho sofferto. Ora spero che l’incubo finisca” : Fabio Aru costretto ad operarsi. Questa è stata senza se e senza ma una delle notizie più importanti nel mondo del Ciclismo. Il Cavaliere dei Quattro Mori si sottoporrà a un intervento chirurgico dopo che alcuni esami medici hanno evidenziato l’ostruzione dell’arteria iliaca della gamba sinistra: il flusso sanguigno non arriva in maniera corretta, soprattutto quando l’atleta produce il massimo sforzo fisico. Questa criticità ...

Ciclismo - l’operazione di Fabio Aru e i tempi di recupero : quando può tornare in gara? Tutte le tappe del Cavaliere : Fabio Aru si deve operare. Questa è indubbiamente la notizia del giorno nel mondo del Ciclismo, il Cavaliere dei Quattro Mori si sottoporrà a un intervento chirurgico dopo che alcuni esami medici hanno evidenziato l’ostruzione dell’arteria iliaca della gamba sinistra: il flusso sanguigno non arriva in maniera corretta, soprattutto quando l’atleta produce il massimo sforzo fisico. Questa problematica potrebbe essere la ragione ...

Ciclismo - Fabio Aru fuori tre o quattro mesi : "La malasorte si è accanita su di me" : Brutte notizie per Fabio Aru, dovrà operarsi e salterà il Giro d'Italia. I tempi di ritorno alle corse sono stimati in tre o...

Ciclismo : intervento chirurgico per Fabio Aru - salterà il giro : Ciclismo: recenti esami ai quali si e' sottoposto Fabio Aru hanno evidenziato una costrizione dell'arteria iliaca della gamba. salterà il giro

Ciclismo - Fabio Aru non sarà al via del Giro d’Italia 2019! Il corridore sardo verrà operato all’arteria iliaca nei prossimi giorni : Non c’è pace per Fabio Aru. Dopo un 2018 da incubo e un avvio di stagione segnato dal proseguire delle difficoltà, il corridore italiano avrebbe dovuto tornare in sella domani per l’inizio della Vuelta a Catalunya 2019 con l’obiettivo di ritrovare la condizione migliore in vista del Giro d’Italia. Nulla di tutto ciò però potrà verificarsi dal momento che il 28enne sardo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico nei ...

Ciclismo - Fabio Aru non sarà al via del Giro d’Italia 2019! Il corridore sardo verrà operato all’arteria iliaca nei prossimi giorni : Non c’è pace per Fabio Aru. Dopo un 2018 da incubo e un avvio di stagione segnato dal proseguire delle difficoltà, il corridore italiano avrebbe dovuto tornare in sella domani per l’inizio della Vuelta a Catalunya 2019 con l’obiettivo di ritrovare la condizione migliore in vista del Giro d’Italia. Nulla di tutto ciò però potrà verificarsi dal momento che il 28enne sardo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico nei ...

Ciclismo - Fabio Aru riparte dal Giro di Catalogna : “Ho voglia di fare bene - sto meglio dopo il ritiro alla Parigi-Nizza” : Fabio Aru ci riprova ed è pronto per tornare in sella dopo essersi ritirato alla Parigi-Nizza. Il Cavaliere dei Quattro Mori aveva abbandonato la corsa a tappe in terra francese lo scorso 12 marzo a causa di un senso di nausea e di debolezza ma non molla e si rilancia, lo vedremo all’opera durante la Vuelta Catalunya che scatterà il prossimo 25 marzo e si concluderà il 31 marzo. La corsa a tappe in terra iberica è molto ostica ed è il modo ...

Ciclismo - Gianni Savio su Fabio Aru : “Era un grande scalatore. I fatti dicono che dobbiamo parlare al passato” : Fabio Aru sta attraversando il momento peggiore della carriera, il Cavaliere dei Quattro Mori sembra essere entrato in un tunnel da cui è davvero molto difficile uscire. Sembra essere molto lontano quel ragazzo capace di indossare la maglia gialla al Tour de France 2017 mettendo in difficoltà addirittura Chris Froome: il ritiro forzato al Giro d’Italia a causa di diversi problemi fisici, delle criticità riscontrate all’ultima Vuelta ...