Chi ci sarà al Salone del libro 2019 nonostante Casapound?

(Di lunedì 6 maggio 2019) Ancora polemiche sulla presenza di Altaforte, casa editrice vicina a, alInternazionale deldi Torino. Dopo la rinuncia di Wu Ming e Carlo Ginzburg, è possibile che altri non partecipino? Tra gli ospiti attesi scrittori dichiaratamente antifascisti come Roberto Saviano e Michela Murgia, i genitori di Giulio Regeni e il sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Attesissimo anche l'incontro con Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute alla Shoah, che davanti ai ragazzi delle scuole presenteranno il loro "Noi, bambine ad Auschwitz" edito Mondadori, venerdì 10 maggio alle 11. A meno che non decidano di disertare anche loro.