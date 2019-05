Che ci faccio qui | Rai 3 si consacra rete della gente comune ma non del populismo

Che ci faccio qui - diretta : Sta per iniziare Che ci faccio qui, il nuovo programma con storie di vita e di riscatto condotto da Domenico Iannacone nell'access prime time di Rai3. Segui la diretta su Tvblog! Che ci faccio qui, anticipazioni puntata 6 maggio 2019 Che ci faccio qui è una domanda che ci accompagna da sempre, guida le nostre scelte, e qualche volta ci porta su strade che mai avremmo pensato di percorrere. Che ci faccio qui è il nuovo viaggio che Domenico ...

Siri - Conte : “In Cdm non andremo alla conta. Lega dice Che ho perso ruolo da arbitro? Faccio il premier - è diverso” : A Palazzo Chigi non si voterà sulle dimissioni di Armando Siri. Ne è sicuro Giuseppe Conte, che è tornato sulla vicenda del sottosegretario indagato per corruzione nel giorno in cui la procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo su un’altra vicenda: quella della palazzina acquistata a Bresso con un mutuo accesso da una banca di San Marino. Indagine, quest’ultima, che al momento è senza indagati e ipotesi di reato ma ha ...

Che ci faccio qui : Iannacone scopre le vite degli altri in access su Rai3 : Domenico Iannacone Domenico Iannacone torna a raccontare storie in tv, stavolta accostandosi all’animo umano alla scoperta di personalità varie e spesso imprevedibili. Che ci faccio qui è il titolo del nuovo programma in venticinque puntate che il giornalista – già autore de I Dieci Comandamenti - ha preparato per l’access prime time di Rai3. Da stasera, alle 20.25, la trasmissione presenterà storie di vita e di riscatto, di ...

Che ci faccio qui - anticipazioni puntata 6 maggio 2019 : Che ci faccio qui è una domanda che ci accompagna da sempre, guida le nostre scelte, e qualche volta ci porta su strade che mai avremmo pensato di percorrere. Che ci faccio qui è il nuovo viaggio che Domenico Iannacone, con il suo sguardo intimo e rigoroso, compie attraverso storie di vita e di riscatto, di ispirazione e di resistenza; scelte che testimoniano grandi atti di coraggio e visioni rivoluzionarie. Tvblog seguirà la diretta in ...

Che ci faccio qui - anticipazioni puntata 6 maggio 2019 : Che ci faccio qui è una domanda che ci accompagna da sempre, guida le nostre scelte, e qualche volta ci porta su strade che mai avremmo pensato di percorrere. Che ci faccio qui è il nuovo viaggio che Domenico Iannacone, con il suo sguardo intimo e rigoroso, compie attraverso storie di vita e di riscatto, di ispirazione e di resistenza; scelte che testimoniano grandi atti di coraggio e visioni rivoluzionarie. Tvblog seguirà la diretta in ...

Daniela Martani contro lo Chef Vissani : "Da un obeso non mi faccio dire cosa devo mangiare" : Daniela Martani si scaglia ancora una volta contro Gianfranco Vissani . L'ex concorrente del Grande Fratello, ora attivista vegana , ha denunciato lo chef , che ospite di 'Un giorno da pecora', aveva ...

La presunta talpa del Campidoglio Che informa CasaPound : "Tutte assurdità - faccio solo il mio lavoro" : Ci sarebbe una 'talpa', una dipendente 'infedele' del Campidoglio, che avendo accesso a informazioni privilegiate dagli uffici comunali, segnala a CasaPound nome e nazionalità degli assegnatari delle case popolari alla periferia di Roma, in modo che l'organizzazione possa poi fare dei blitz mirati. E lei stessa sarebbe un'inquilina abusiva dell'edificio occupato da CasaPound nel quartiere Esquilino, nel centro della Capitale: ora nei suoi ...

Christine Lagarde rivela : “Durante le riunioni faccio gli esercizi per i glutei - mio marito dice Che sono sublime” : “A 50 anni, e anche oltre, si può essere straordinariamente felici, e sotto tutti i punti di vista… mentale, fisico e sessuale“. È una Christine Lagarde inedita quella che si racconta in un’intervista a Elle. La direttrice del Fondo Monetario Internazionale, 63 anni, si racconta a 360 gradi rivelando anche alcuni dettagli intimi della sua vita privata. Così, parlando della polemica sulle donne over 50 che definite ...

"Io faccio il tifo per la mia Patria. È la storia a dirmi Che sono italiano" : Come può la piccola Italia sopravvivere in un mondo globale? 'La risposta è l'Europa. Avere l'Europa unita è un sogno e non un fatto solo economico. E quel sogno è nato anche grazie all'Italia che è ...

Boosta rilancia la Cramps Records : "Così faccio rinascere la mitica etiChetta degli Anni 70" : Prendere un nome storico, a suo modo epico, e riportalo a nuova vita è operazione al contempo astuta e meritoria. Fa leva sulla nostalgia di chi c'era e incuriosisce chi ne ha solo letto, oppure ...

Van Dijk ha qualChe problema : «Come faccio a fermare Messi?» : Sarà difficile, perché è il miglior giocatore del mondo '. Messi proverà a scardinare la difesa del Liverpool già la sera del primo maggio al Camp Nou . Le due squadre si ritroveranno ad Anfield il ...

Paola Marella a Blogo : "A Te le Chiavi racconta un po' l'Italia. In tv faccio solo quello Che mi piace" : Paola Marella torna in tv con un format tutto nuovo, che mescola game e makeover immobiliare: si intitola A te le Chiavi e debutta domenica 14 aprile alle 14.00 su La7. Una nuova rete, dunque, per un nuovo progetto che mescola elementi del più classico dei racconti tv legato alla casa, ovvero la sua trasformazione, con quelli della gara: in ogni puntata, infatti, la coppia protagonista, che ha intrapreso il complicato viaggio verso la ...

Paola Marella a Blogo : "A Te le Chiavi racconta un po' l'Italia. In tv faccio solo quello Che mi piace" : Paola Marella torna in tv con un format tutto nuovo, che mescola game e makeover immobiliare: si intitola A te le Chiavi e debutta domenica 14 aprile alle 14.00 su La7. Una nuova rete, dunque, per un nuovo progetto che mescola elementi del più classico dei racconti tv legato alla casa, ovvero la sua trasformazione, con quelli della gara: in ogni puntata, infatti, la coppia protagonista, che ha intrapreso il complicato viaggio verso la ...

Avanti un altro - il dramma di Francesca Giuliano. Il dramma delle curve : 'Perché non lo faccio da due anni' : Ha un'ottava di seno, e anche per questo Francesca Giuliano non fa sesso con un uomo da due anni. La maggiorata 'Anni 50' di Avanti un altro , che conturba i concorrenti del quiz di Paolo Bonolis , ...