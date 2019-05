Charlize Theron | Quella volta che mi ricoverarono in ospedale per aver riso troppo

Charlize Theron e il suo passato ribelle : da giovane faceva uso di droghe! : Charlize Theron ha dichiarato che all'età di 20 anni voleva provare nuove emozioni, evadere dal sistema che la circondava e per questo ha deciso di visitare il mondo zaino in spalla. Uno dei luoghi ...

Il conduttore bacia la traduttrice e Charlize Theron lo fulmina : “Chiedi prima”. La lezione (e l’imbarazzo) in diretta tv : Charlize Theron era ospite di un programma, su C8, per presentare il suo ultimo film, Long Shot, quando il conduttore si è avvicinato alla traduttrice e l’ha baciata. L’attrice lo ha fulminato: “Chiedi il permesso la prossima volta”. La scena è rimbalzata sui social, dove Theron è stata apprezzata per la “lezione” inferta al conduttore. Video Twitter L'articolo Il conduttore bacia la traduttrice e Charlize ...

Charlize Theron : “Meglio single che costretta a rendermi insignificante” : “Sono scandalosamente disponibile“, diceva solo qualche settimana fa Charlize Theron in un’intervista lamentandosi del fatto che nessun uomo si facesse avanti con lei. Ora però, sulle pagine de La Stampa, l’attrice sudafricana ha chiarito quella frase, spiegando perché da tempo fatichi ad avere una relazione stabile. “Nella vita ho avuto sicuramente la tentazione di dovermi mostrare più piccola di quello che sono ...

Charlize Theron : "Meglio sola che fraintesa. Sono fiera della mia forza" : Quando Charlize Theron si è fatta scappare quella frase, pensava che sarebbe stata letta come una semplice battuta. Così, tanto per restare in tono con il tema del suo nuovo film, Long Shot, una ...

Charlize Theron racconta dell’omicidio del padre e del coming out del figlio : Charlize Theron – Un padre violento ucciso davanti ai suoi occhi dalla madre e l’inaspettato coming out del figlio Jackson. La star di Hollywood racconta gli eventi che hanno inevitabilmente segnato la sua vita, a dimostrazione che non sempre l’esistenza degli attori è priva di ostacoli da superare. STAR: #CharlizeTheron – tenacemente.com #tenacemente #star ... Leggi tuttoCharlize Theron racconta dell’omicidio ...