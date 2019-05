Champions | La qualificazione vale 50 milioni per l’Inter | 30 per l’Atalanta

Inter - autolesionismo sotto controllo : la qualificazione in Champions dipende solo da... : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla dell'Inter e della corsa Champions, spiegando come 6 punti potrebbero essere sufficienti ai nerazzurri per garantirsi un posto al sole. 'La vittoria dell'Atalanta ha accorciato le distanze ...

La lotta Champions si scalda : quanto vale la qualificazione : La bagarre Champions si infiamma. Cinque squadre in quattro punti per un solo posto disponibile, sei in nove punti per due posti allargando il discorso anche alla terza piazza occupata oggi dall’Inter: a cinque giornate dalla fine, tutto è ancora apertissimo. E in ballo non c’è solo l’onore di giocare nell’Europa che conta, ma anche […] L'articolo La lotta Champions si scalda: quanto vale la qualificazione è stato realizzato da Calcio e ...

Champions - Pochettino : "Qualificazione aperta - pronti a combattere» : MANCHESTER - Sette giorni dopo l'1-0 dell'andata, guadagnato dal Tottenham contro il Manchester City nell'andata dei quarti di finale di Champions League, gli Spurs fanno visita agli uomini di ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : vittoria e qualificazione alla Final Eight per l’AN Brescia! : La matematica qualificazione alla Final Eight di Hannover era arrivata già nel pomeriggio, con il successo del Barceloneta sulla Dinamo Mosca, ma la ciliegina sulla torta l’AN Brescia l’ha voluta mettere in serata: la compagine lombarda si impone nella dodicesima giornata della Champions League di Pallanuoto maschile in casa della Stella Rossa per 13-9. Successo mai in discussione quello della banda di Sandro Bovo che già a metà gara ...

Roma - sprint Ranieri Champions : 'La qualificazione è vicina' : Claudio Ranieri si è messo alle spalle il match vinto contro la Sampdoria e punta a un nuovo successo con l'Udinese per continuare la corsa verso il quarto posto: ' Sarà un cammino difficile, ci sono ...

Bakayoko resta solo in caso di qualificazione dei rossoneri alla Champions League : Tiemoue Bakayoko. Un nome che in estate aveva fatto storcere il naso a moltissimi tifosi rossoneri, non solo per il fatto che aveva praticamente passato una stagione da "separato in casa" al Chelsea di Conte, ma anche perchè era l'alternativa ad un certo Sergej Milinkovic-Savic. Invece adesso possiamo dire che Leonardo e Maldini, volendo o nolendo, l'avevano vista lunga su chi potesse fare comodo ai rossoneri. Una grande stagione finora Il ...

Mercato Milan - Bakayoko : riscatto dal Chelsea legato alla qualificazione Champions : L'edizione odierna del giornale torinese Tuttosport si sbilancia sui futuri piani di Mercato del Milan. In cima alla lista dei desideri di Maldini e Leonardo c'è la possibilità di riscattare il centrocampista francese di origini ivoriane Tiémoué Bakayoko. Il riscatto, fissato dal Chelsea a 38 milioni di euro, sarà possibile solamente con la qualificazione della squadra di Gattuso in Champions League. Champions e soldi freschi La qualificazione ...

Volley : Champions Femminile - per Novara qualificazione in tasca in due set : LA CRONACA DEL MATCH- Barbolini sceglie Egonu opposta a Carlini, Veljkovic e Stufi centrali, Bartsch-Hackley e Piccinini schiacciatrici e Sansonna libero; Athanasopoulos si affida a Kaestner in regia ...

Milan in corsa per un posto in Champions League : in caso di qualificazione partirebbe dalla 4ª fascia : Champions League ancora da raggiungere per il Milan, club che negli ultimi anni non ha brillato in Europa crollando al 78° posto del Ranking Uefa Il Milan è in piena corsa per approdare tra le prime 4 squadre del campionato italiano, il che vorrebbe dire disputare la Champions League nella prossima annata. La bagarre è però totale, anche perchè dopo il derby perso i rossoneri dovranno guardarsi alle spalle, con le romane pronte a fare lo ...

Lazio - i premi per la qualificazione in Champions : Lazio premi Champions – Arrivati a undici partite dal termine del campionato di Serie A, la stagione della Lazio è ancora ricca di obiettivi da raggiungere. I biancocelesti, infatti, sono in corsa per la conquista della Coppa Italia – il 24 aprile la semifinale di ritorno con il Milan – mentre in campionato daranno battaglia […] L'articolo Lazio, i premi per la qualificazione in Champions è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Champions League - quanti soldi ha guadagnato la Juventus con la qualificazione ai quarti? Cifra da capogiro e il titolo vola in Borsa : L’impresa realizzata ieri sera dalla Juventus continua ad avere grande eco nel mondo sportivo e non solo, i Campioni d’Italia hanno sconfitto l’Atletico Madrid e hanno completato un’autentica rimonta dopo aver perso l’andata degli ottavi di finale per 2-0. I bianconeri sono entrati tra le otto grandi d’Europa e possono proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale, il successo di ieri ...

Volley : Champions Femminile - Novara a Stoccarda ipoteca la qualificazione : IL TABELLINO- ALLIANZ MTV STUTTGART - IGOR GORGONZOLA Novara 1-3, 19-25, 24-26, 25-19, 20-25, ALLIANZ MTV STUTTGART: Wilhite 7, Mc Cage 12, Schaefer 7, Kastner 4, Rivers 16, Tapp 7, Koskelo, L,, Cesar,...