ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Per un caso analogo, nell’agosto del 2018, l’aeroporto di Berlino era stato evacuato. Qui, invece, ci troviamo in Italia. Due poliziotti vengono attirati da unaarancione, al cui interno c’è qualcosa che. I due agenti, insospettiti che si possa trattare di qualcosa di pericoloso, tipo una bomba, fermano la proprietaria delo. “Facciamo una cosa tranquilla, non chiamiamo gli artificieri sennò dobbiamo fermare il traffico” si sente dire da uno dei due. E quando l’altro fruga tra vestiti e beauty case, alla fine salta fuori la divertente scoperta. “Niente, niente, è tutto a posto” commenta il primo, evidentemente in imbarazzo.L'articolo C’è un “pacco bomba” al, illache. La scoperta è imbarazzante proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : Un nuovo post (C’è un “pacco bomba” al controllo bagagli, il poliziotto ispeziona la valigia che vibra. La scoperta… - GigaBobansel : @pianetagenoa C’è chi a le palle ( e non parlo di pacco Sanabria) e chi no ...tutto qui! - marinamarypiero : Ma che pacco di Maio stasera, non c'è neanche un contradditorio.....viene voglia di votare Salvini !!!!#NonelArena -